El potente mensaje de apoyo a los inmigrantes en EE.UU. que lanza Bad Bunny en el videoclip de “NUEVAYoL”

“Cometí un error. Me quiero disculpar con los inmigrantes en Estados Unidos” se le escucha decir a través de una radio, probablemente en referencia a las políticas recientes contra la inmigración del mandatario estadounidense.

“Quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes”, agrega la voz (recreada) de Trump.

La simbólica escena hace parte del video oficial de la canción “NUEVAYoL” que lanzó el artista puertorriqueño el pasado de 4 de julio (Día de la Independencia de EE.UU.) y que ya acumula millones de vistas en YouTube.

El video cierra con un mensaje contundente en letras blancas sobre un plano negro: “Juntos somos más fuertes”.

Los fans del boricua han reaccionado al video a través de las redes sociales, en su mayoría aplaudiendo su decisión de expresar su apoyo ante la situación que viven muchos migrantes latinos en EE.UU.

“Bad Bunny la rompió con ese mensaje sorpresa para hoy 4 de Julio. Esto sí es apoyo”, comentó un usuario. “Increíble lo que hace Benito alzando la voz por todos, por los inmigrantes y por todos los latinos que son gente de bien”, decía otro comentario.

Otras personas rechazaron el mensaje político: “Ocúpate de lo tuyo. No te metas en política”, expresó un usuario en X.

En otro momento del video, se ve a Bad Bunny asomarse por la corona de la Estatua de la Libertad, de la que cuelga una bandera puertorriqueña.

Esa imagen recordó a una protesta de octubre de 1977 en la que un grupo de miembros del Partido Nacionalista de Puerto Rico (favorable a la independencia de la isla) tomaron la estatua y colgaron la bandera puertorriqueña.

“NUEVAYoL” es uno de los éxitos del más reciente álbum de Bad Bunny, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

La canción arranca con un fragmento de “Un verano en Nueva York”, la emblemática canción de 1975 del Gran Combo de Puerto Rico.

Tanto la canción como el nuevo video hacen homenaje a la cultura y la identidad latina, y especialmente puertorriqueña, en Nueva York.

Getty Images Bad Bunny es el artista en español más escuchado en Spotify.

Un artista con conciencia social

Bad Bunny ha usado su plataforma como figura pública en numerosas ocasiones para abordar la situación política de Puerto Rico.

En 2022, publicó en su canal de YouTube un documental que denunciaba la crisis en el suministro de energía eléctrica y la gentrificación que vive la isla.

También, el corto que acompañó el lanzamiento de su más reciente álbum contaba la historia de un anciano que se enfrentaba a la nostalgia al ver un Puerto Rico que ya no reconoce.

Hace poco, además, expresó su molestia en redes sociales al toparse con una redada de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en Puerto Rico.

“Se tiraron aquí (…) en vez de dejar a esa gente tranquila trabajando ahí”, se le escuchaba decir en un video mientras grababa unos carros que supuestamente estaban deteniendo a un inmigrante.

El año pasado el cantante anunció su apoyo al candidato independentista a la gobernación de Puerto Rico.

En una entrevista de enero de 2025 con la revista Rolling Stone, Bad Bunny se refirió a su decisión de incluir mensajes políticos cen su música.

“La gente está acostumbrada a que los artistas que alcanzan el éxito no expresen su opinión sobre estos temas, o si lo hacen, lo hacen con mucho cuidado”, afirmó. “Pero yo voy a hablar, y a quien no le guste, no tiene por qué escucharme”, dijo.

BBC

