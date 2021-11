Harry Potter: qué fue del elenco 20 años después de la primera película sobre el famoso mago

Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint fueron las principales estrellas de toda la franquicia cinematográfica. GETTY IMAGES

El especial de HBO Max, titulado Return to Hogwarts (“Regreso a Hogwarts”), se lanzará el 1 de enero, dijo la cadena.

Las estrellas de la franquicia, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, y sus compañeros de reparto, se reunirán junto al director de la primera película, Chris Columbus, en un encuentro para discutir las ocho películas de la saga en profundidad.

Cuando eran niños, el trío vio sus vidas transformadas por sus papeles mágicos como Harry Potter (Radcliffe), Ron Weasley (Grint) y Hermione Granger (Watson) en la adaptación a la pantalla grande de la exitosa serie de libros de fantasía para niños de JK Rowling.

La autora no figura en la lista para aparecer en el evento especial.

El anuncio se produjo exactamente 20 años después del lanzamiento de la primera película el 16 de noviembre de 2001. La última entrega, “Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2″, llegó a los cines en 2011.

Entonces, mientras esperas tu carta de aceptación de Hogwarts dos décadas después, esto es lo que las estrellas principales y otros del elenco han estado haciendo desde que irrumpieron en escena como estrellas jóvenes.

Daniel Radcliffe – Harry Potter

Visto por primera vez en la pantalla grande a los 12 años como el rostro con gafas de la franquicia de Harry Potter, Radcliffe tenía un parecido sorprendente con el personaje principal de Rowling.

Rápidamente se convirtió en sinónimo de su papel del niño y, siendo la figura central de la multimillonaria franquicia, pronto se vio catalogado como uno de los actores menores de 30 años mejor pagados.

Radcliffe se burló de su posición interpretándose a sí mismo como una incómoda superestrella adolescente repleta de hormonas en un episodio de 2006 de la serie de comedia Extras de Ricky Gervais.

Más adelante asumió papeles atrevidos en el escenario y la pantalla.

Esto incluyó interpretar a Alan Strang en la producción teatral del West End Equus de Peter Shaffer en 2007, que lo obligó a realizar algunas escenas de desnudo y simular sexo con un caballo.

“Es un papel increíble para un actor joven. Está asumiendo un gran riesgo”, dijo el también actor británico Richard E. Grant sobre el entonces Radcliffe de 17 años.

Después de la última película de Harry Potter en 2011, Radcliffe protagonizó las películas “La mujer de negro” y “Amores aesinos“.

Luego en 2015 se unió al elenco de pantalla de conjunto de The Modern Ocean de Shane Carruth, junto a Anne Hathaway y Keanu Reeves. Pero la epopeya sigue sin hacerse.

El actor, de 32 años ahora, se ha alejado principalmente de los éxitos de taquilla; y en su lugar ha asumido papeles en proyectos cinematográficos más pequeños, como la película de acción Guns Akimbo, Victor Frankenstein y “Escape de Pretoria”.

El año pasado también apareció en el especial interactivo de Netflix para la comedia Unbreakable Kimmy Schmidt.

Emma Watson

Como la más joven del trío principal, Emma Watson tenía solo 11 años cuando se le vio por primera vez en la pantalla como Hermione Granger.

Su carrera más allá de Harry Potter ha sido variada, protagonizando la aclamada película “Las ventajas de ser invisible”, la adaptación cinematográfica de 2019 de “Mujercitas”, y retratando a Bella en el remake de acción en vivo de 2017 de “La bella y la bestia”.

Sin embargo, Watson también ha aparecido en los titulares fuera de la actuación.

Describiéndose a sí misma como una “buena nerd“, se matriculó para estudiar literatura inglesa en Brown, la universidad de la Ivy League de los EE.UU. en 2009.

Watson le dijo a la revista Interview que hizo el cambio en parte para compensar la vida escolar que había perdido de niña.

Hablando sobre su vida estudiantil siendo una estrella mundial en una entrevista con The Sunday Times, dijo: “El primer día entré en la cantina y todos se quedaron completamente en silencio y se dieron la vuelta para mirarme… Tuve que decirme a mí misma ‘está bien, puedes hacerlo'”.

Después de tomarse un año para terminar el rodaje de “Las reliquias de la muerte”, la actriz se graduó en 2014.

Activista apasionada, el papel de Watson como embajadora de la Buena Voluntad de las mujeres de la ONU la convirtió en una de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2015.

Ella defendió ser una mujer soltera cuando cumplió 30 años; y se manifestó contra la “afluencia de mensajes subliminales” que la sociedad le ha impuesto a las mujeres durante una entrevista con British Vogue en 2019.

El año pasado negó que planeaba dejar la actuación.

Rupert Grint – Ron Weasley

El papel de Grint como el adorable y pícaro Ron hizo que muchos lo quisieran, pero el actor se ha distanciado en gran medida de las películas después del final de la serie de Harry Potter.

Una aparición en el video musical de Lego House de Ed Sheeran en 2011 marcó una vuelta a la vida pública, seguida de papeles cinematográficos como Into the White y Moonwalkers de 2015, entre otros.

Grint también ha aparecido en las tablas, consiguiendo un papel principal en la producción de Broadway de 2014 It’s Only a Play, junto a Matthew Broderick y Nathan Lane.

Pero además de pequeños papeles intermitentes en programas como Snatch, The ABC Murders y Servant, Grint se ha centrado principalmente en invertir sus ahorros en una amplia cartera de propiedades, estimada en 24 millones de libras esterlinas (unos $32,3 millones) según la revista Hello!

La estrella, de 33 años, también llegó a los titulares el año pasado cuando reveló inesperadamente que era padre. Una foto con su hija marcó también su debut en Instagram.

Llamándose a sí mismo Grint on the Gram (juego de palabras con Instagram), bromeó diciendo que tenía “solo 10 años de retraso” cuando se registró en la red social.

Tom Felton – Draco Malfoy

Después de culminar su papel como el estudiante matón de Hogwarts, Felton saltó directamente a otra producción de gran presupuesto, interpretando igualmente al villano Dodge Landon en “El planeta de los simios” en 2011.

Desde entonces se ha centrado más en proyectos de televisión: asumió papeles en Murder in the First, The Flash y apareció como Logan en la serie original de YouTube Origin.

Felton también ha dedicado tiempo a otra pasión artística: la música. Apareció en el video de Empty Space de James Arthur en 2018 y ha lanzado varias de sus propias pistas desde 2008, incluido el sencillo YoOhoO a principios de este año.

Felton, de 34 años, continúa orgulloso de su pasado de Harry Potter, respondiendo a los fanáticos en las redes sociales como si fuese Draco, e incluso renunciado a su lealtad a Slytherin al vestirse como Harry Potter para Halloween el mes pasado.

“¿Así que es el regreso a la escuela?”, escribió en Twitter tras el anuncio de la reunión.

Matthew Lewis – Neville Longbottom

Desde que interpretó al torpe y despistado héroe Neville Longbottom, uno de los favoritos de los fanáticos, Lewis ha asumido varios papeles en televisión, cine y teatro.

Apareció en los programas de la BBC Happy Valley y Death in Paradise antes de conseguir un papel en la película romántica “Yo antes de ti” de 2016. Actualmente aparece en All Creatures Great Small de la televisión británica.

Sin embargo, la franquicia de Harry Potter ha mantenido un impacto positivo en su vida. Se casó con su novia Angela Jones en 2018 después de que la pareja se conociera en un evento de celebración de Harry Potter en Universal Studios en Orlando (EE.UU.), donde Jones trabajaba.

Además de actuar, Lewis, de 32 años, presenta un pódcast del club de fútbol Leeds United con el exdelantero Jermaine Beckford.

Reaccionando a la noticia de la reunión, publicó “este Año Nuevo… volveremos a juntar a la banda”.