Hollywood: el oscuro panorama para las mujeres en Hollywood pese a haber protagonizado un récord de películas taquilleras

Brie Larson, Angelina Jolie y Renée Zellweger protagonizaron éxitos de taquilla el año pasado.

Y son por ello en parte responsables del récord de representación de protagonistas femeninas en filmes exitosos que se dio en 2019, algo que concluye una investigación del Centro para el Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine (Center for the Study of Women in Television and Film) de la Universidad de San Diego en California.

Según el informe, el 40% de los filmes más taquilleros en EE.UU. tenían mujeres en un papel protagónico, 9% más que el año anterior.

Pero las mujeres negras y otras minorías raciales y étnicas del país están siendo relegadas del sector, aclara el reporte.

Los largometrajes que aparecen en el listado incluyen a Avengers: Endgame, Captain Marvel (“Capitana Marvel”), Joker y Maleficent: Mistress of Evil (“Maléfica, dueña del mal”).

Con información compilada por la web especializada Box Office Mojo, el estudio indica que el 43% de las películas más taquilleras tenían a un hombre protagonista, mientras que los títulos con protagónicos equitativos (una mujer y un hombre, o un grupo) constituyeron el 17%.

La crítica de cine Rebecca Harrison le dijo a la BBC que el aumento de mujeres protagonistas es “maravillosa” para megaestrellas como Larson, Jolie y Zellweger, quien se hizo este domingo con el galardón a la mejor actriz por “Judy” en los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Y también para Scarlett Johansson y Margot Robbie, quienes recibieron el 7 de enero dos nominaciones cada una a los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas (Bafta).

Pero “para las mujeres de color”, añadió, “la representación es todavía pésima”.

Las mujeres que interpretaron protagónicos fueron 68% blancas, comparado con las colegas negras (20%), las asiáticas con un 7% y en lo último las latinas, con un 5%.

Getty Images Awkwafina ganó un Globo de Oro por “The Farewell”, pero Cynthia Erivo (d) quien interpretó a una esclava convertida en abolicionista en “Harriet” no fue considerada para una nominación a los Bafta.

La encuesta, que se empezó a hacer en 2002, cuando solo el 16% de los papeles protagónicos era para mujeres, se publicó después de una semana de críticas a la baja presencia de las mujeres y minorías a ambos lados de la cámara.

El estudio registró que en las películas con al menos una escritora y/o directora, el 58% de los personajes principales eran mujeres. El porcentaje decrecía al 30% cuando se trataba de filmes hechos por hombres.

“Muy decepcionada”

El pasado 5 de enero, fue un hombre el que se volvió a llevar el premio al mejor director en los Globos de Oro. Resultó ganador el británico Sam Mendes con su épica de guerra, “1917”.

Y una semana después, ninguna mujer fue nominada en esa misma categoría por el séptimo año consecutivo en los Bafta.

Amanda Berry, directora de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas, admitió estar “muy decepcionada” ante la falta de diversidad.

El subdirector de la academia, Krishnendu Majumdar señaló que la ausencia de directoras nominadas constituía “un problema amplio en la industria” y que la institución “está intentando intensamente hacer algo al respecto” con programas como Elevate, que apoya el talento de “grupos subrepresentados”.

En 2018, la academia anunció nuevas cuotas de diversidad o “criterios de elegibilidad” para dos de las categorías de premiación; mejor película británica y mejor debut de un guionista británico, director o productor, con el fin de “apoyar a una industria abierta, accesible e inclusiva”.

Harrison, la crítica de cine, cree que aunque está bien que las instituciones expresen su decepción, ahora tienen que “trabajar activamente para cambiar las reglas” de cómo opera la industria. “De otro modo, son solo titulares sin contenido“.

“Uno de los argumentos es que la representación frente a cámara mejora cuando la diversidad detrás de cámara mejora también“, señaló.

Reuters Sam Mendes ganó el premio al mejor director en los Globos de Oro de este año en una categoría que excluyó a las mujeres.

Y dijo: “Así que si más mujeres acceden al puesto de director y a los roles de producción, eso es fantástico. Pero eso no se traducirá en una mejor representación de mujeres y minorías”.

“Un aspecto que me sorprendió un poco fue el dato de que los estudios cinematográficos son los que han visto incrementos en la diversidad y que en los filmes independientes ha sucedido lo opuesto”, advirtió.

Harrison se refiere a al estudio de la Universidad de San Diego, que registró un 45% de protagónicos para mujeres por parte de estudios grandes y un 55% en películas independientes. Un giro a 2018, cuando la representación fue del 68% para independientes y el 32% para estudios.

La autora y académica cree que los grandes estudios a menudo “son criticados justificadamente” por el hecho de que “solo piensan en la representación de una forma corporativa”, al usar las mismas caras blancas, familiares y taquilleras.

Los personajes femeninos con diálogos, y de acuerdo al informe, cayeron en un 1% con respecto al año pasado, al registrar un 34%.

¿Se mueren al final?

Las nuevas estadísticas solo analizan las interpretaciones de actrices de una forma cuantitativa y no cualitativa, y por ello deberían tomarse con cautela.

Según el reporte, de los protagonistas, el 26% fueron personajes femeninos y el 74% masculinos.

El test Bechdel es otro método utilizado para analizar la representación de la mujer en el cine, con preguntas como: ¿tiene la pieza artística al menos a dos mujeres con su debido crédito, que hablan entre ellas sobre algo que no sea un hombre?

En el Festival de Cannes del año pasado, el director Quentin Tarantino reaccionó con “rechazo tu hipótesis” ante la pregunta de una periodista sobre el hecho de que la actriz Margot Robbie tuviese pocos diálogos en la galardonada película Once Upon A Time… In Hollywood.

Getty Images Quentin Tarantino y Margot Robbie trabajaron juntos en ‘Once Upon a Time… In Hollywood’, una de las grandes ganadoras en los Globos de Oro.

“Todo está bien al decir ‘ok, las mujeres fueron protagonistas en el 40% de los filmes más taquilleros’ pero, sin analizarlos cualitativamente, en realidad no sabemos cómo fueron sus papeles en esos filmes”, apuntó.

“¿Fueron estas mujeres protagonistas representadas de manera positiva? ¿murieron al final? ¿sobrevivieron a algún tipo de horrendo abuso sexual en pantalla? ¿tuvieron muchos diálogos?”, continuó.

“Creo que en todas estas conversaciones se trata de encontrar un balance entre celebrar lo positivo pero también asegurarnos de que estamos constantemente prestando atención a las áreas que pueden mejorar”, concluyó.

*Esta nota fue elaborada a partir de un artículo en inglés publicado por el periodista de arte y entretenimiento de la BBC Paul Glynn.