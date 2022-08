“House of the Dragon”: los hechos reales detrás de la esperada precuela de “Juego de tronos”

Aunque la trama es totalmente ficticia, la historia humana que se esconde bajo el barniz de la fantasía se basa en un acontecimiento real de la historia medieval temprana, un período conocido como “la Anarquía”.

Trama de “La Casa del Dragón”: ¿qué ocurre en el drama?

“La Casa del Dragón” comienza con Viserys Targaryen (interpretado por Paddy Considine) en el Trono de Hierro y está plagado de preguntas sobre quién heredará su corona.

Al no tener hijos varones, decide que la sucesión recaiga en su única hija viva, Rhaenyra (interpretada por Emma D’Arcy y Milly Alcock), y convoca una reunión de sus nobles para que le juren lealtad, a pesar de sus abiertos recelos ante la idea de colocar a una mujer en el trono.

El hermano del rey, Daemon (Matt Smith, que retoma su papel de miembro de la realeza después de interpretar al joven príncipe Felipe en la popular serie “The Crown”), se cree el heredero de facto.

Pero Viserys vive otros 24 años. En ese tiempo, su reina muere y él se vuelve a casar. Su nueva esposa le da un hijo, Aegon (Tom Glynn-Carney).

Cuando Viserys finalmente muere, su Pequeño Consejo (similar al Consejo Privado de la vida real de la Inglaterra medieval) ya no se siente obligado a cumplir los deseos del rey muerto de que Rhaenyra le suceda. Después de todo, hay un heredero varón que considerar. Es ahí cuando las lealtades comienzan a cambiar y los Targaryen comienzan a elegir un bando…

El acontecimiento histórico real que inspiró “La casa del dragón”

“La casa del dragón” se basa en un acontecimiento histórico real: un sombrío paréntesis en la historia de Inglaterra entre 1135 y 1153 conocido como la Anarquía.

Comienza con el rey Enrique I, cuya sucesión se desbarata con el desastre del Barco Blanco de 1120, que se cobró la vida de su único hijo legítimo, Guillermo Adelin.

Aunque Enrique I se volvió a casar rápidamente -con una mujer 35 años menor que él-, no tendría más hijos, por lo que nombró heredera a su hija, la emperatriz Matilde, y obligó a su reticente corte a jurarle lealtad.

En el caso de la Anarquía, fue un primo, y no un hermanastro, quien resultó ser la perdición de los mejores planes de Enrique.

Cuando Enrique I murió, el 1 de diciembre de 1135, algunos nobles declararon que el rey les había liberado de sus juramentos.

Su resistencia a aceptar a Matilde como reina les llevó a buscar una alternativa en la Europa continental y la encontraron en Esteban de Blois, segundo hijo de Adela, la hermana de Enrique.

Veintidós días después de la muerte del rey, Esteban estaba en Londres llevando la corona. Sin embargo, Matilde no había renunciado a su pretensión al trono dando pie así al inicio de la guerra civil.

No se llamó Anarquía por la ferocidad del conflicto, sino por la supuesta falta de control que Esteban tenía sobre el país cuando era rey.

Pero, ¿fue realmente anárquica? El historiador Matthew Lewis se pregunta si esta insignia de deshonra es merecida, o producto del revisionismo.

“Si el rey Esteban reconocía la anarquía, era sólo en el sentido de tantas amenazas diversas que surgían a la vez: la emperatriz Matilde en Inglaterra, su marido Geoffrey conquistando Normandía, el rey David [de Escocia] en el norte y los barones rebeldes”, escribe.

En su lugar, sugiere, ¿podría ser el nombre el resultado del giro de la casa de Plantagenet? “El reinado de Esteban no fue glorioso, pero eso no lo convierte en anárquico. Pocos gobernantes totalmente fracasados duraron 19 años y murieron en su cama llevando aún la corona”.

Aquí hay un punto de divergencia con la historia real: “La Casa del Dragón“ promete ser realmente anárquica.

¿Quién fue la verdadera Reina del Medio Año?

Conocida como la “Reina del Medio Año”, Rhaenyra Targaryen es un análogo de la emperatriz Matilde, hija y heredera de Enrique I.

Nacida en 1102, Matilde se casó con Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico en 1110. Enviudó en 1125, pero siguió manteniendo su título de emperatriz.

Regresó a Inglaterra dos años después, donde -al igual que Rhaenyra Targaryen- fue nombrada heredera de su padre en lugar de un hijo legítimo, sólo para enfrentarse a la guerra civil cuando llegó el momento de heredar su corona.

Su problema no fue que no estuviera a la altura, escribe la historiadora Catherine Hanley. Su régimen no estaba “paralizado por la repentina revelación de defectos personales no detectados anteriormente”, sino que el mayor problema fue que Matilde se “topó con las contradicciones implícitas entre ser mujer y ser rey”.

Es un reto que probablemente también veremos en “La Casa del Dragón”.

* Kev Lochun es editor digital adjunto de HistoryExtra.com y anteriormente editor adjunto de BBC History Revealed. Además, entrevista expertos historiadores en el premiado podcast de HistoryExtra. Este artículo se publicó enla revista BBC HistoryExtra.