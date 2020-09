Keeping Up With The Kardashians: el exitoso programa de la familia Kardashian llega a su fin

“Es con gran pesar que hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up With The Kardashians“, escribió en un comunicado publicado en Twitter.

El programa ha estado al aire durante 14 años y convirtió a Kardashian West, a sus hermanas, a sus padres, parejas e hijos en grandes estrellas globales.

La última temporada, la 21, se emitirá a principios de 2021.

Kardashian West mostró su gratitud a las “miles de personas y empresas” involucradas en el programa:”Estoy increíblemente agradecida con todos los que nos han observado y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años grandiosos”.

“Este programa nos convirtió en quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que tuvieron un rol para moldear nuestras carreras y cambiar nuestras vidas para siempre”, expresó.

La mayoría de los miembros de la familia eran desconocidos cuando comenzó el programa en 2007.

Kardashian West había aparecido en algunos episodios del programa de su amiga Paris Hilton, The Simple Life.

Y su apellido era conocido por su padre, Robert Kardashian, el abogado que defendió a O.J. Simpson en su juicio por asesinato. Murió en 2003.

Los primeros programas de las Kardashian se centraron en las vidas de Kim y sus hermanas Kourtney y Khloe, con sus respectivas parejas, incluido el entonces novio de Kourtney, Scott Disick, el que era marido de Kim, Kris Humphries, y el de Khloe, Lamar Odom.

Eventualmente apareció la “madre-mánager” Kris Jenner, su ahora expareja Caitlyn Jenner, entonces la única figura famosa en el programa.

Antes de cambiar de sexo se llamaba Bruce Jenner, y fue un decatleta ganador de la medalla de oro olímpica.

En el programa también aparecieron las hermanastras de las Kardashian, Kylie y Kendall Jenner.

A pesar de no ser muy apreciado por los críticos, ganó premios y fue uno de los programas de mayor éxito del canal E!.

Con ello, Kardashian West, de 39 años, se ha convertido en una de las mujeres más famosas del mundo, y cuenta con cientos de millones de seguidores en las redes sociales y un próspero negocio de belleza.

Se casó con el rapero Kanye West en 2014, con quien tiene tres hijos y una fortuna conjunta de más de US$1.000 millones.

Recientemente habló sobre los problemas de salud mental de su esposo, luego de una serie de declaraciones polémicas del rapero sobre el aborto y las armas, después de que anunciara su intención de postularse para la presidencia de Estados Unidos.

Kendall y Kylie Jenner eran niños cuando el programa comenzó en 2007, pero se convirtieron en estrellas por sí mismas y ahora, a sus 24 y 23 años, se encuentran entre las personas más influyentes del mundo del espectáculo.

Kylie Jenner en 2019 fue nombrada por la revista Forbes la multimillonaria hecha a sí misma más joven de todos los tiempos, gracias a su popular negocio de cosméticos. Sin embargo, una revisión de cifras la despojó del título.

Después de que se conociera la noticia de que el programa llegará a su fin, Khloe Kardashian tuiteó: “Las emociones se desbordan hoy… El cambio es difícil pero a veces necesario”.

I love you guys so much!!! Thank you for everything!!! The emotions are overflowing today ❤️💋💔 change is tough but sometimes needed. I can’t express how much I love and appreciate you guys

— Khloé (@khloekardashian) September 8, 2020