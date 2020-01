Kobe Bryant: así era la estrecha relación del basquetbolista estrella de la NBA con el idioma español

Así agradecía Kobe Bryant a sus seguidores latinos en la rueda de prensa luego de su último partido en la NBA, el 13 de abril de 2016.

Lo dijo en español, con voz pausada y una ligera sonrisa.

“Mi español no es muy bueno, pero puedo hablar un poquito” dijo entonces la Mamba Negra, el apodo con el que se le conocía a Bryant.



Cuando hablaba español, sin embargo, no era difícil entenderle y tenía la fluidez y la confianza suficiente para hacerlo en público.

La trágica muerte de Bryant, en un accidente de helicóptero el 26 de enero, dejó un vacío entre los fanáticos del baloncesto en todo el mundo.

Los Ángeles, la ciudad de los Lakers, el equipo donde Bryant jugó toda su carrera profesional, es una de las áreas con mayor población latina en Estados Unidos, y muchos de ellos son fans de fallecido jugador.

“Ellos significan todo para mi”, dijo Bryant refiriéndose a sus seguidores latinos en una rueda de prensa.

¿Cómo surgió esa conexión de Kobe Bryant con la comunidad y el idioma de los latinos?

El fuerte vínculo de Bryant con latinos tuvo mucho que ver con su matrimonio con Vanessa Laine Bryant, cuyo nombre de soltera es Vanessa Cornejo.

Vanesa Bryant es modelo y aunque nació en Los Ángeles es de origen mexicano.

“Tener una esposa latina es muy significativo“, decía el jugador hablando en español.

