“Megxit”: la ola de ataques sexistas que culpan a Meghan Markle de la decisión de los duques de Sussex de alejarse de la familia real británica

Megxit se convirtió en tendencia en redes sociales tras el sorprendente anuncio del príncipe Harry y su esposa Meghan sobre sus planes de alejarse de sus funciones como parte de la familia real británica.

La pareja anunció el miércoles su intención de “trabajar para ser financieramente independientes” y vivir entre Reino Unido y Norteamérica.

En un claro guiño al término “Brexit”, como se conoce al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, la etiqueta “Megxit” puede parecer un divertido e ingenioso juego de palabras.

Sin embargo, también refleja una predisposición, no siempre bienintencionada, a responsabilizar a Meghan Markle de una decisión que los propios protagonistas subrayaron que se tomó en pareja.

¿Por qué este acecho a la duquesa de Sussex?

Entre las voces de quienes culpan a Meghan de una decisión que, opinan, es perjudicial para la Casa Real británica destaca la del periodista Piers Morgan, que no tardó en publicar el siguiente tuit:

“Lo que Meghan quiere, Meghan lo consigue“.

Morgan redobló sus críticas en un artículo publicado en el sitio Mail Online en el que deja clara su indignación desde la frase inicial: “¿Quién demonios se creen que son?“.

El periodista británico pasa a señalar directamente a Meghan Markle como responsable de la situación actual y no escatima en palabras para expresar su desagrado hacia la exactriz estadounidense.

“Fuimos amigos por un tiempo, o al menos pensé que lo éramos”, escribe Morgan.

“Desde luego que ella le contó al mundo que lo éramos en tuits publicados (ahora borrados) antes de que la mayoría de la gente en Reino Unido hubiera oído hablar de ella.

“Pero desde el momento en que conoció al príncipe Harry, fui desechado más rápido que un trozo de chicle pegado a la suela de sus tacones Louboutin.

“Por un tiempo seguí apoyándola en público, negándome a creer que alguien que parecía tan agradable y normal pudiera ser tan calculadora y despiadada”, prosigue.

Las palabras del periodista destilan tal resentimiento y desprecio que numerosos lectores le reprocharon su falta de ecuanimidad y su evidente rencor.

El estupor ante los ataques vertidos contra Markle se puede resumir en este tuit:

did not foresee meghan markle supplanting iran as the west’s greatest villain in the span of 24 hours

— Allahpundit (@allahpundit) January 9, 2020