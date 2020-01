Muerte de Qasem Soleimani: cinco de los tesoros históricos de Irán en riesgo por las amenazas Donald Trump

Este tuit, publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado pasado, añadió más tensión si cabe al conflicto entre su país e Irán.

Este enfrentamiento alcanzó un punto crítico el pasado viernes 3 de enero, cuando EE. UU. mató en un “ataque selectivo” al general iraní Qasem Soleimani, considerado un héroe militar en su país y pieza vital de la influencia iraní en todo Oriente Medio.

Tras su muerte, el ayatola Alí Jamenei, el líder supremo de Irán, prometió una “venganza severa contra los criminales”.

Pero Trump dijo “que EE. UU. no quiere más amenazas” y que cualquier agresión será devuelta “más fuerte de lo que jamás han sido atacados”.

El mandatario estadounidense advirtió que tenía 52 sitios en el punto de mira, entre ellos algunos de los de mayor importancia cultural para Irán.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ese país tiene 24 bienes registrados como Patrimonio de la Humanidad, incluyendo la famosa ciudad de Persépolis y el Palacio de Golestán.

El número de sitios amenazados por Trump, 52, se corresponde con el número de rehenes que Irán retuvo en la embajada estadounidense en ese país durante 444 días entre 1979 y 1980.

Tras la amenaza del mandatario estadounidense, las reacciones no se hicieron esperar y el portavoz del ministro de Exteriores iraní, Abbas Mousavi, dijo a periodistas en Teherán que “sentía mucho vivir en un mundo donde el presidente de la llamada mayor superpotencia aún no supiera que atacar sitios culturales es un crimen de guerra“.

Y es que en 1954, en respuesta al alto número de bienes de interés históricos destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, varios países en colaboración con la UNESCO, incluyendo EE. UU., ratificaron un acuerdo especial en La Haya, Países Bajos, para proteger este tipo de patrimonios.

Sin embargo, EE. UU. se retiró de la UNESCO en 2018.

Ahora, en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán y de acuerdo con las advertencias de Donald Trump, algunos de estos lugares considerados como patrimonios artístico-culturales más importantes no solo para el país de Oriente Medio, sino para el mundo entero, se encuentran en riesgo.

En BBC Mundo destacamos cinco de los más populares y conocidos, que por su valor histórico o artístico, representan una huella vital del patrimonio humano.

Esta ciudad es considerada cuna del imperio persa y fue la primera capital de la dinastía de los aqueménidas.

Fue fundada por Ciro II el grande en siglo VI a.c. y, según la UNESCO, “sus palacios y jardines, así como el mausoleo de Ciro, no sólo constituyen una muestra excepcional de la primera fase del arte y la arquitectura aqueménida, sino también un testimonio ejemplar de la civilización persa”.

Esta organización considera esta ciudad como la capital del primer gran imperio multicultural de Asia Occidental. Este se extendía desde Egipto a través del Mediterráneo Oriental hasta las orillas del río Indo, el más importante del territorio que hoy pertenece a Pakistán.

La UNESCO, que en 2004 incluyó a Pasargadas como patrimonio de la humanidad en 2004, añade que el imperio aqueménida fue “el primero en respetar la diversidad cultural de sus distintos pueblos”.

De acuerdo con la UNESCO, su riqueza arquitectónica, urbanística y tecnológica hacen de la ciudad real de Persépolis un testimonio sin equivalencia dentro de la civilización más antigua.

Su construcción comenzó en el año 518 por Darío el Grande, rey del imperio aqueménida. Luego, reyes sucesivos erigieron varios palacios, conformando un complejo arquitectónico donde destacan el palacio de Apadana y el de “Las Cien Columnas”.

La UNESCO incluyó Persépolis en su lista patrimonial en 1979 y asegura que allí no se ha realizado ninguna reconstrucción. Todos sus vestigios monumentales son auténticos.

Este palacio representa un testimonio único y contiene la representación artística más completa de la dinastía Kayar, quienes gobernaron la antigua Persia entre 1785 y 1925.

Las instalaciones del palacio fueron construidas en un estilo que sintetiza elementos europeos y persas, que se volvió popular en la arquitectura iraní a fines de siglo XIX y comienzos del XX.

La UNESCO designó este palacio como parte del patrimonio de la humanidad recientemente, en 2013, y lo considera un símbolo de la modernización de Irán y del impacto occidental en su arte.

Este estilo ejemplifica la diversidad en el diseño de los jardines persas y cómo se adaptaban a las diferentes condiciones climatológicas.

Esta forma de construir estos espacios se remonta al siglo VI y contiene edificios, pabellones, murallas y sistemas de irrigación sofisticados. Este diseño de jardines se expandió e influyó tan lejos como en India o España.

De acuerdo con la UNESCO, el Jardín Persa exhibe un importante intercambio de valores humanos, siendo la principal referencia para el desarrollo del diseño de jardines en Asia occidental, países árabes e incluso Europa.

Además, la palabra “paraíso” proviene de la palabra avéstica “pairidaēza”, que era el nombre de un jardín encerrado entre murallas.

Fue incluido dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad en 2011.

Desde el año 841 y a lo largo de 12 siglos, esta mezquita muestra la evolución de la arquitectura de este tipo de edificios.

Su diseño sirvió como prototipo para varias mezquitas posteriores edificadas en la zona de Asia central. Se trata de un complejo de más de 20.000 metros cuadrados cuyas cúpulas abovedadas fueron una auténtica innovación arquitectónica.

Es la mezquita congregacional del viernes más antigua de Irán.

La UNESCO la catalogó como Patrimonio de la Humanidad en 2012.

A modo de protesta por las advertencias de Donald Trump, muchas personas se unieron bajo el hashtag #IranianCulturalSites en Twitter en inundaron la red social de fotos de sus lugares históricos favoritos en Irán.

La artista visual Hajar Moradi, por ejemplo, quiso dejar constancia de la espectacularidad de la mezquita conocida como “Mezquita Rosa”, situada en la ciudad iraní de Shiraz.

One of my favorite #IranianCulturalSites is Nasīr al-Mulk Mosque in Shiraz mostly known as the “Pink Mosque”.

Look at this beautiful architecture and the dance of light and colours.

Stop this moron from destroying years of history, art and culture!!! #NoWarOnIran pic.twitter.com/lg6BfvdZdR

— Hajar Moradi (@hajar_moradi) January 5, 2020