Por qué Twitter empezará a cancelar millones de cuentas (y qué puedes hacer para que la tuya no sea una de ellas)

Twitter anunció que empezará a eliminar las cuentas a partir del 11 de diciembre. GETTY IMAGES

La cancelación masiva incluirá a los usuarios que han dejado de publicar mensajes en el sitio debido a fallecimiento, pero se podrán mantener si una tercera persona con los códigos de acceso puede entrar en la cuenta.

Es la primera vez que el gigante de las redes sociales toma medidas para eliminar cuentas a tan gran escala.

Twitter explicó que se debe a que los usuarios que no han entrado en sus cuentas no han aceptado la actualización de sus políticas de privacidad.

Una portavoz también dijo que mejoraría la credibilidad al retirar las cuentas latentes de la lista de seguidores de los usuarios, una situación que podría estar dándole a un usuario un sentido de importancia erróneo.

Getty Images Twitter dijo querer estimular que los usuarios entren activamente en sus cuentas y participen en la red.

La primera tanda de cuentas a eliminar incluirán aquellas que están registradas fuera de Estados Unidos.

La compañía considera una cuenta inactiva cuando la persona usuaria no ha entrado en ella por lo menos una vez en los últimos seis meses. Twitter resaltó que la medida no es para liberar nombres de usuarios que ya están tomados en su red, como han sugerido algunos.

No obstante, los nombres de usuarios previamente utilizados empezarán a estar a disposición después del plazo de 11 de diciembre. Twitter insiste, sin embargo, en que el proceso será gradual, con las cuentas extranjeras primero.

En el futuro, la empresa también dijo que estará examinando las cuentas de personas que hayan entrado pero que “no hacen nada” en la plataforma.

La portavoz no abundó sobre el tema, aparte de mencionar que la compañía se vale de muchas señales para determinar el uso por parte de humanos genuinos, no sólo si publican o interactúan con tuits.

Advertencia por correo electrónico

El sitio ha enviado correos electrónicos a los usuarios de cuentas que se verán afectadas por las cancelaciones.

Básicamente anuncia que si deseas continuar utilizando Twitter, debes “aceptar las actuales Condiciones, Políticas de Privacidad, y Uso de Cookies”, entrando en tu cuenta antes del 11 de diciembre de 2019.

BBC Los usuarios afectados empezaron a recibir estos correos a partir del martes.

La empresa no divulgó cuántas cuentas se incluyen bajo esos criterios, aunque se espera que sean millones. Más cerca del plazo límite, enviará otras advertencias de cancelación.

La eliminación masiva no afectará el número reportado de usuarios en Twitter ya que la firma sólo basas esas cifras en cuántos usuarios entraron a sus cuentas por lo menos una vez al día.

Según el último informe de ingresos, a partir de septiembre, Twitter tiene 145 millones de usuarios “monetizables” activos diariamente (usuarios que entran en contacto con la publicidad en Twitter todos los días).

“Como parte de nuestro compromiso de servir el diálogo público, trabajamos en limpiar las cuentas inactivas para presentar una información más exacta y fiable en la que la gente pueda confiar a través de Twitter”, comunicó la empresa sobre las medidas que pronto tomará.

“Parte de este esfuerzo es para estimular a las personas que activamente entren (en sus cuentas) y usen Twitter cuando registran una cuenta, como se declaró en nuestra política de cuentas inactivas”.

Getty Images La cuenta de Twitter establecida para archivar todos los tuits de Barack Obama cuando era presidente, también es candidata a ser eliminada.

Eso significa que las cuentas de personas fallecidas serán eliminadas, a no ser que un ser querido u otra persona allegada tenga en su poder las contraseñas de acceso y pueda entrar para aceptar las más recientes políticas de privacidad de Twitter.

Según las actuales normas, Twitter sólo permite la desactivación de la cuenta de un usuario fallecido si una tercera persona de confianza -un padre, por ejemplo- puede comprobar su identidad. Sin embargo, según esas políticas, bajo ninguna circunstancia Twitter otorgaría acceso a dicha cuenta, lo que evitaría su cancelación.

Contrario a Facebook, Twitter no ofrece la opción de “conmemoración”, que mantiene pero congela la cuenta de un fallecido sin permitir nuevas interacciones. Es una medida para evitar el abuso.

Como la actividad está basada en acceder a la cuenta y no en postear, la cuentas “bot” of fantasmas -aquellas que automáticamente lanzan tuits noticiosos o alertas- también son candidatas a cancelación si sus dueños no entran antes del plazo en diciembre.

Lo mismo ocurrirá con las cuentas que se han establecido específicamente a manera de archivo, como @POTUS44, una colección de todos los tuits publicados por el expresidente Barack Obama cuando estuvo en la Casa Blanca.