¿Rinocerontes en el Coliseo? Las curiosas historias de la antigua Roma que inspiran “Gladiador II”

Este artículo contiene spoilers de Gladiator II.

Scott ha dejado claro que no le importa que sus películas sean históricamente inexactas, incluso cuando están basadas en personas y hechos reales. En 2023, después de que el historiador de televisión Dan Snow señalara varias inexactitudes en la película “Napoleón”, Scott dijo que Snow debía “buscarse una vida”.

Pero Mariotti, que también trabaja como historiador y es un destacado orador sobre gladiadores, combate y armamento, sabía en lo que se estaba metiendo.

“Desde el principio les dije: ‘Miren, sé que no estamos aquí para hacer un documental’. Siempre supe que estamos aquí para hacer películas y entretener”, le dice Mariotti a la BBC.

Sin embargo, esto no ha impedido que los expertos señalen imprecisiones. Cuando se lanzó el primer tráiler de Gladiator II en julio, los historiadores se apresuraron a explicar por qué la arquitectura era incorrecta, que los romanos no tenían periódicos para leer y que no se reunían en cafés.

Toques reales

Aidan Monaghan Aunque se cree que los rinocerontes se exhibían ante los romanos en el Coliseo, no habrían competido contra los gladiadores.

La trama de Gladiator II se centra en Lucius (Paul Mescal), hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y Maximus (Russell Crowe), quien de niño se vio obligado a abandonar Roma.

Veinte años después de la muerte de su padre, los soldados romanos invaden su ciudad natal en Numidia, matan a su esposa y luego lo convierten en esclavo.

Después de que Macrinus (Denzel Washington) lo compra, Lucius se convierte en gladiador.

Pero mientras Lucius lucha por sobrevivir, enfrentándose a animales, barcos y otros gladiadores dentro del Coliseo, Macrinus planea derrocar a los jóvenes emperadores Caracalla (Fred Hechinger) y Geta (Joseph Quinn) para poder convertirse en el gobernante de Roma.

Mariotti señala que si la película fuera estrictamente precisa, entonces la palabra Coliseo ni siquiera se pronunciaría. Su nombre original era Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía que gobernaba cuando se construyó el edificio. El Coliseo empezó a llamarse así siglos después, alrededor del año 1000 d.C.

La razón principal por la que a Mariotti no le preocupan demasiado estos errores es el enorme impacto que una película como Gladiator II tiene en los espectadores y en el turismo.

“Hay mucho esnobismo en el mundo académico hacia el cine”, dice Mariotti. “Estoy realmente desconcertado por eso, porque en los últimos 20 años Gladiator tuvo un gran impacto. Antes de la película, la entrada al Coliseo era gratuita. Al año siguiente, la gente acudió en masa”.

Aunque Gladiator II tiene numerosas inexactitudes históricas, al menos algunas de ellas están basadas en la realidad.

Poco después de ser capturado, Lucius tiene que sobrevivir a una tropa de babuinos. Luego, cuando llega al Coliseo, él y sus compañeros gladiadores se enfrentan a un rinoceronte que los ataca.

Aunque se cree que los babuinos y los rinocerontes fueron llevados al Coliseo y exhibidos ante los romanos, no habrían ido a luchar contra los gladiadores.

En cambio, los gladiadores habrían tenido que luchar contra leones, panteras y elefantes.

Se cree que un rinoceronte estuvo presente en la inauguración del Coliseo en el año 80 d.C., donde luchó contra un toro, un oso, un búfalo, un león y un bisonte.

“Traían animales extraños de todo el imperio para luchar”, dice Paul Belonick, profesor de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, que también escribió Restraint, Conflict, and the Fall of the Roman Republic.

Sin embargo, no hay registro de que un soldado romano montara un rinoceronte y lo hiciera como si fuera un jockey.

Belonick calcula que, cuando el emperador Tito celebró 100 días de juegos en el Coliseo para su inauguración, se mataron unos 10.000 animales en tan solo unos días.

“Se los mataba de todo tipo de formas creativas. La gente les arrojaba lanzas, los atrapaba con redes. Los arqueros eran muy populares. Es como ver a un tirador de primera. Tenían pequeños ciervos corriendo por ahí. Un arquero se paraba en un lugar específico, los derribaba y la gente aplaudía”.

A veces, los asistentes se enojaban por la muerte de ciertos animales. El historiador romano Dio escribió sobre la multitud que se puso muy triste cuando mataron a un grupo de elefantes.

Señaló que las criaturas “eran compadecidas por la gente cuando, después de ser heridas y dejar de luchar, comenzaron a caminar con sus trompas levantadas hacia el cielo”.

El entretenimiento por encima de la precisión

Aidan Monaghan Las representaciones de las luchas de gladiadores en la película son en gran medida incorrectas: estaban más reguladas, eran menos espantosas y había menos muertes.

Se podría decir que la mayor secuencia de acción de Gladiator II es también la desviación más flagrante de la historia.

Cuando Lucius y otros gladiadores se ven obligados a participar en una batalla naval simulada, Scott parece disfrutar haciendo que la escena sea lo más exagerada posible.

En realidad, si un emperador quería superar a su predecesor, organizaba una batalla naval simulada, conocida en la época como naumaquia.

En estos eventos se llenaban de agua los anfiteatros, se traían barcos y luego los combatientes recreaban hechos históricos.

“Normalmente reconstruían batallas navales de los griegos contra los persas”, dice David Potter, profesor universitario de Historia griega y romana en la Universidad de Michigan. “Las tripulaciones de los barcos eran personas que habían sido condenadas a muerte”.

Aunque en Gladiator II parece que los barcos se mueven a toda velocidad y que el agua es lo suficientemente profunda como para que haya tiburones, los anfiteatros romanos solo se llenaban con una pequeña cantidad de líquido.

Los barcos tampoco cogían suficiente velocidad como para chocar entre sí, ya que tenían fondos planos para poder moverse con facilidad. Además, se cree que la última naumaquia tuvo lugar en el Coliseo en el año 89 d.C., más de 100 años antes de los acontecimientos de la película.

La falta de agua también significa que el Coliseo nunca tuvo tiburones nadando alrededor, esperando a que la gente cayera.

Aunque algunos historiadores creen que los cocodrilos formaban parte de las cacerías de animales, no están seguros de que se incluyeran en las luchas náuticas.

Aidan Monaghan Las naumaquias eran simulacros de batallas navales en las que se llevaba agua a los anfiteatros.

Aunque existen suficientes registros de simulacros de batallas navales para que los historiadores crean que tuvieron lugar en Roma, todavía hay bastantes incógnitas sobre cómo y dónde ocurrieron.

Belonick sugiere que lo más probable es que tuvieran lugar en el Circo Máximo, que está en un punto mucho más bajo que el Coliseo y más cerca del río Tíber.

“Habría sido más fácil inundarlo. Además, si miras la forma, es un cuenco. El Coliseo tiene todos estos túneles subterráneos. No sé cómo lo habrían tapado. Algunas personas piensan que simplemente inundaron la sección central, en lugar de todo”.

Mariotti sugiere que debido a que el Coliseo se construyó en el sitio de un lago artificial, eso hizo posible la inundación.

“Construyeron un increíble sistema de drenaje desde el río para llevar el agua hacia arriba y luego drenarlo”.

Las descripciones de las peleas de gladiadores que se muestran en la secuela también son, en su mayoría, incorrectas.

Potter insiste en que, al desarrollarse la tarde posterior a las ejecuciones, no podrían ser tan brutales como nos lo hacen ver las películas de gladiadores y otras epopeyas romanas.

Para empezar, no todos eran esclavos o prisioneros de guerra. “Probablemente el 40% de los gladiadores eran personas libres que lo hacían para ganar dinero”, explica Potter.

En lugar de ser una lucha a muerte, Belonick compara estos combates con ver la WWE o la UFC.

“La mayoría de las veces se trata de la primera sangre o un momento de rendición. Una vez se calculó que nueve de cada diez veces nadie moría“.

Incluso había un árbitro que intervenía para separar a las personas.

Eso no impidió que los ciudadanos apostaran por los gladiadores, y Potter agrega que los romanos apostaban por cualquier cosa. Cuando alguien se lesionaba, médicos prestigiosos venían a tratarlo.

Galeno, el médico más famoso del mundo antiguo, incluso comenzó como médico de gladiadores.

En definitiva, el objetivo de los combates de gladiadores era ver cómo se enfrentaban distintos estilos de combate.

“Había un tipo con una red y un tritón contra alguien con un escudo y una espada”, dice Potter. “Alguien con armadura ligera contra alguien con armadura pesada”.

Getty Images Scott dice que poco le importa lo que opinen los críticos y el público sobre inexactitudes históricas en sus obras.

Un manejo similar al que se les da a los juegos del Coliseo es el que se les da a varios de los personajes que aparecen en Gladiator II, pues se basan en personas reales, pero lo que les sucede en la película es ficción.

En el año 211 d.C., Caracalla y Geta se convirtieron en gobernantes conjuntos de Roma. Se cree que Caracella hizo asesinar a Geta, e incluso se cree que Geta murió en los brazos de su madre.

Caracalla se convirtió en un emperador muy impopular, y Potter lo describe como un “hombre cruel y desagradable”. Caracalla abandonó la ciudad en el año 216 d.C. para hacer la guerra contra el Imperio parto, pero fue asesinado por uno de sus propios soldados en el año 217 d.C.

Supuestamente, Macrino reclutó al soldado para que cometiera el asesinato. Se convirtió en emperador de Roma el 11 de abril de 217, tres días después de la muerte de Caracalla.

“Es la primera persona que se convierte en emperador sin haber sido miembro del Senado romano“, afirma Potter.

El propio Macrino fue ejecutado poco más de un año después, en junio de 218, después de que la tía de Caracella lanzara una rebelión para conseguir que su nieto, Heliogábalo, fuera instalado como nuevo emperador, a pesar de que sólo tenía 14 años.

“Ser emperador se convierte en el trabajo más peligroso que puedas tener”, observa Potter, y durante los siguientes 100 años cada persona que reinó sólo lo hizo durante un corto periodo de tiempo.

Ahora que ya se ha empezado a trabajar en el guion de Gladiator III, los espectadores pueden esperar una vez más que Scott utilice estas historias reales como inspiración mientras se desentiende de la precisión histórica en aras del entretenimiento.

Mariotti no ve ningún problema en ello, porque en su opinión, simplemente refleja lo que los artistas han hecho a lo largo de la historia.

“Lo que hace Ridley no es diferente a Shakespeare o Miguel Ángel. Incluso el cuadro Pollice Verso de Jean-Léon Gérôme, que inspiró a Ridley para hacer la primera película, es históricamente inexacto. Pero se trata de utilizar la Historia para contar una historia y enseñarnos una lección. Por eso nos atraen. Básicamente son historias sobre nosotros“.

Más que eso, Mariotti cree que películas como Gladiator II conectan a los espectadores con sus antepasados. Especialmente las escenas en el Coliseo, porque los romanos asistían a esos eventos por las mismas razones por las que la gente ve películas.

“Ese era su cine. Allí es donde escapaban de la vida. Allí, durante un par de horas, se transformaban en valientes cazadores o gladiadores y veían partes del mundo que nunca verían. Eso es lo que pasa cuando la gente ve Gladiator II. Están haciendo exactamente lo mismo para lo que se construyó el Coliseo”.

*Esta es una adaptación de una historia que se publicó originalmente en inglés en BBC Culture. La encuentras aquí.

BBC

