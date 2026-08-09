Eclipse lunar parcial de agosto del 2026: horarios clave, consejos para fotografiarlo y los eclipses del 2027

Parte de la Luna se teñirá de una tonalidad anaranjada con la llegada del eclipse lunar parcial, que ofrecerá un espectáculo visual atractivo para la fotografía. Este evento marcará el cierre de la jornada de eclipses del 2026.

El fenómeno astronómico ocurrirá el 27 de agosto. La Tierra se situará entre la Luna y el Sol, lo que hará que la sombra terrestre se proyecte sobre la cara visible del satélite natural y cambie su brillo a un tono anaranjado.

Este eclipse lunar será parcial, es decir, solo una parte de la Luna cambiará de color, mientras que el resto conservará su aspecto habitual, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

El evento será visible desde Guatemala la noche del 27 de agosto y, según el astrónomo Edgar Castro, tendrá una magnitud umbral del 93%, con lo que rozará la totalidad. El fenómeno se desarrollará entre las 20.33 y las 23.52 horas.

Para disfrutar del evento astronómico, Castro recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas de ese día, ya que estas determinarán qué tan visible será en el territorio. Ante las características del evento, se consultó a un astrofotógrafo, sobre los aspectos que deben tomarse en cuenta para fotografiar este eclipse lunar parcial.

¿Qué tomar en cuenta para fotografiar el eclipse?

Para fotografiar el eclipse lunar, primero es importante conocer las condiciones meteorológicas del lugar donde se realizará la toma y verificar las probabilidades de que el cielo esté despejado. El astrofotógrafo Sergio Montúfar, explicó que también se debe considerar el equipo disponible y el tipo de fotografía que se busca obtener.

El experto explicó que existen dos posibilidades principales: una fotografía cercana, enfocada en captar detalles de la Luna, y otra de tipo paisajístico, que incorpora otros elementos del entorno además del satélite natural.

En el caso de los teléfonos celulares, el experto señaló que, por sus capacidades técnicas, no son los equipos más adecuados para este tipo de fotografía. Sin embargo, los dispositivos más avanzados, especialmente aquellos que incorporan herramientas de inteligencia artificial, pueden mostrar algunos detalles de la superficie lunar al utilizar el zoom, aunque la calidad puede no ser óptima.

Aun así, Montúfar explicó que es posible intentar tomar fotografías con estos dispositivos y recomendó utilizar un trípode para mantenerlos estables. También sugirió aprovechar el modo profesional que incorporan algunos teléfonos, ya que permite modificar parámetros como el tiempo de exposición, el ISO y el enfoque. La apertura, aclaró, normalmente no puede modificarse en los celulares.

Para quienes utilicen un teléfono, recomendó:

Utilizar el enfoque manual y ajustarlo hasta conseguir una imagen nítida

Usar un trípode para evitar movimientos durante la captura

Experimentar con el tiempo de exposición y el ISO, debido a que durante el eclipse la Luna estará más oscura

Realizar pruebas previamente para encontrar la combinación adecuada de parámetros

¿Qué cámara y objetivo utilizar?

En el caso de utilizar una cámara profesional, Sergio Montúfar explicó que cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo, mayor será la posibilidad de acercar la Luna y captar detalles de su superficie.

Como referencia, señaló que los objetivos de 50 mm todavía son pequeños para este propósito y recomendó considerar distancias focales de aproximadamente 80 o 100 mm en adelante. “Mientras más larga es la distancia focal, es mayor la posibilidad de obtener detalles”, explicó.

El astrofotógrafo también señaló que, debido a que durante el eclipse la Luna estará más oscura, será necesario ajustar los parámetros de la cámara. Entre las posibilidades mencionó utilizar un tiempo de exposición más largo o aumentar la sensibilidad ISO, dependiendo del equipo y de las condiciones de la toma.

También explicó que se debe considerar el movimiento aparente de la Luna en el cielo, por lo que los parámetros deberán ajustarse mediante pruebas para conseguir una imagen nítida.

Horarios del eclipse lunar parcial

Inicio de la fase umbral: 20.33 horas (Guatemala)

Punto máximo del eclipse lunar: 22.12 horas

Fin del eclipse: 23.52 horas

Eclipses del 2027

El mundo seguirá observando eclipses solares y lunares durante el 2027, que serán visibles en diversas partes del planeta. Estos son algunos de los eventos: