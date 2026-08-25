Eclipse lunar total y parcial: cuál es la diferencia y qué tipo de eclipse ocurrirá en agosto del 2026

Guatemala disfrutará del último eclipse que marca el calendario del 2026. Se trata de un eclipse lunar parcial que transformará el cielo en su escenario y permitirá observar el cambio de color de la Luna mientras avanza hacia su punto máximo.

Agosto ha llegado con la lluvia de meteoros de las Perseidas, la conjunción de Venus y la Luna, la alineación de planetas y el eclipse solar total que días atrás fue visible en una región de la Tierra. El mes cerrará con un eclipse lunar parcial que será visible en diversos países de América, Europa y África.

Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, compartió que este eclipse llegará a Guatemala la noche del 27 de agosto, mientras que en otros países ocurrirá durante la madrugada del 28 de agosto.

La Luna cambiará su color habitual y, con el paso de los minutos, se irá tiñendo de un tono anaranjado. Sin embargo, esto no ocurrirá en su totalidad, pues una parte conservará su color habitual durante el proceso, debido a que se trata de un eclipse lunar parcial.

Para entender qué fenómeno ocurrirá la noche del 27 de agosto, es necesario conocer conceptos básicos sobre cómo se origina un eclipse y las diferencias entre los diversos tipos.

Cómo se origina un eclipse lunar

La NASA destaca que los eclipses ocurren entre cuatro y siete veces por año y se producen cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean para crear un espectáculo de sombras a escala cósmica.

Un eclipse lunar ocurre durante la fase de luna llena, cuando la Tierra se alinea entre la Luna y el Sol. Esto hace que la sombra terrestre se proyecte sobre la superficie del satélite natural y que este se oscurezca o se tiña de un color anaranjado o rojizo durante unas pocas horas, según la NASA.

Mientras que en un eclipse lunar la sombra de la Tierra oscurece la Luna, en un eclipse solar es la Luna la que oculta el Sol de la vista de la humanidad.

¿Cuáles son los tipos de eclipses lunares?

Existen tres tipos de eclipses lunares:

Eclipse lunar total: ocurre cuando la Luna se mueve hacia la parte interna de la sombra de la Tierra, denominada umbra. Durante este proceso, parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre llega a la superficie de la Luna y la ilumina tenuemente con un tono anaranjado o rojizo.

ocurre cuando la Luna se mueve hacia la parte interna de la sombra de la Tierra, denominada umbra. Durante este proceso, parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre llega a la superficie de la Luna y la ilumina tenuemente con un tono anaranjado o rojizo. Eclipse lunar parcial: ocurre cuando la alineación imperfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna hace que el satélite natural pase solo por una parte de la umbra terrestre, según la agencia.

ocurre cuando la alineación imperfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna hace que el satélite natural pase solo por una parte de la umbra terrestre, según la agencia. Eclipse penumbral: ocurre cuando la Luna atraviesa la penumbra de la Tierra, la tenue parte exterior de su sombra, lo que hace que su resplandor se opaque levemente, destaca la NASA.

Horarios del eclipse lunar parcial

Para quienes deseen observar el eclipse, Castro compartió el horario aproximado del eclipse lunar parcial, que coincidirá con la luna llena de agosto: