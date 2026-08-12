En vivo: eclipse solar total del 12 de agosto, siga el recorrido del fenómeno que oscurecerá el cielo en diversos países

La alineación del Sol, la Luna y la Tierra ofrecerá un espectáculo astronómico este miércoles 12 de agosto, cuando un eclipse solar total oscurezca el cielo durante unos minutos en algunas regiones del mundo.

Este fenómeno astronómico convertirá el día en noche por unos minutos, cuando la Luna bloquee por completo la luz del Sol. El eclipse podrá observarse de forma total o parcial en países de América, Europa y África.

El eclipse solar total de este 12 de agosto del 2026 ocurre más de dos años después del último fenómeno de este tipo, registrado el 8 de abril del 2024, cuya fase de totalidad alcanzó una duración máxima de cuatro minutos y 28 segundos.

Países y territorios como Groenlandia, Canadá, España, parte de Rusia, Estados Unidos y Marruecos, entre otros, podrán observar este fenómeno astronómico de forma total o parcial.

Las regiones que se encuentren en la trayectoria de la sombra de la Luna podrán presenciar el eclipse de este miércoles, mientras que desde otras partes del mundo será posible seguir el fenómeno a través de transmisiones en vivo, como la de Prensa Libre.

Durante este evento, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) realizará un experimento en la trayectoria de la totalidad para investigar la dinámica de la corona solar. El objetivo es estudiar cómo el oscurecimiento temporal del cielo durante el eclipse afecta la atmósfera terrestre.

Así se vive el eclipse solar total del 2026, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.

12 de agosto 2026, 09.30h Países donde se verá el eclipse solar total

Este fenómeno, que ofrecerá un espectáculo visual único, podrá observarse en países de América, Europa y África, ya sea de forma total o parcial, según su ubicación respecto de la sombra lunar.

El eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña parte de Portugal, donde podrá observarse el fenómeno en su totalidad.

Mientras tanto, regiones del hemisferio norte experimentarán un eclipse solar parcial. Este será visible en parte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, así como en la mayor parte de Canadá, parte de Europa y el noroeste de África.

12 de agosto 2026, 09.00h ¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y bloquea por completo la fotosfera —la superficie visible y brillante del Sol— para las personas que se encuentran dentro de la trayectoria de totalidad. Durante esos breves minutos, el cielo se oscurece y es posible observar la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, que normalmente queda oculta por el intenso brillo de su superficie.

Según la NASA, este fenómeno es posible gracias a una particular coincidencia cósmica: aunque el Sol es aproximadamente 400 veces más ancho que la Luna, también se encuentra unas 400 veces más lejos de la Tierra. Esta relación hace que ambos astros parezcan tener un tamaño muy similar vistos desde nuestro planeta.

Durante la totalidad, al quedar cubierta la fotosfera, los observadores situados dentro de la sombra más oscura de la Luna pueden contemplar la corona solar, una región extremadamente tenue que normalmente no puede observarse debido al intenso brillo del disco solar.