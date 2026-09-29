Gira científica de “Plasticósfera”: un llamado en favor del planeta

¿Ha escuchado hablar acerca de la contaminación del agua por microplásticos? Pues la gira científica Plásticósfera brinda la oportunidad de conocer de cerca cómo luce este contaminante y cuáles son sus consecuencias para el planeta.

A través de distintas estaciones informativas, quienes asistan a esta actividad podrán observar microplásticos a través de microscopios y realizar un recuento de muestras de microplásticos tomadas en cuerpos de agua. "La actividad busca acercar al público al trabajo de investigación detrás del documental Plasticósfera y abrir una conversación sobre la problemática de la contaminación por plásticos", señala la organización.

La jornada también incluye la exhibición del documental, producido y dirigido por el fotógrafo, conservacionista y director de Rescue the Planet Sergio Izquierdo, quien ha sido catalogado por la revista Forbes como uno de los más creativos en Centro América y Panamá. Ha publicado más de 50 de historias en National Geographic.

Rescue The Planet es una organización que lucha en contra de la contaminación por plástico, en contra del cambio climático y a favor de la conservación de especies; dicha organización ganó el premio de Campeón Mundial en los World Summit Awards en 2024.

El documental Plasticósfera que ha ganado varios festivales internacionales, acompaña a un grupo de científicos y ambientalistas latinoamericanos en una expedición por el Sistema Arrecifal Mesoamericano, en la desembocadura de río Motagua, donde investigan la presencia de plásticos y microplásticos y sus efectos sobre la vida marina, la pesca, el turismo y la salud humana.

Fecha

1 de octubre

Horario

De 9 a 16 horas

Admisión

Q100

Lugar

Museo Miraflores, Centro Comercial Miraflores, 7a calle 21-55 zona 11

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