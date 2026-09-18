Guatemala, punto de encuentro para abordar el futuro del desarrollo espacial de Centroamérica

Centroamérica avanza en el desarrollo de capacidades espaciales y Guatemala fue el punto de encuentro del III Congreso Espacial Centroamericano (CEC 2026), que permitió analizar los avances de los países y las oportunidades para fortalecer este sector en América Latina.

En el Campus Central de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), más de 500 personas, entre estudiantes, investigadores, docentes, profesionales y representantes de agencias espaciales de al menos 20 países, intercambiaron experiencias sobre los avances y desafíos del sector.

El Congreso también permitió abordar las oportunidades que ofrece el desarrollo espacial para la educación, la investigación y la innovación. Contó con representantes de la NASA, Blue Origin, la Agencia Espacial Brasileña, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y la Organización India de Investigación Espacial (ISRO), quienes compartieron sus experiencias.

Lourdes Figueroa, organizadora del Congreso Espacial Centroamericano, explicó que el encuentro nació para mostrar que en Centroamérica ya se trabaja en el desarrollo de las ciencias espaciales y que este campo no pertenece únicamente a los países que históricamente han tenido mayor presencia en el sector.

Figueroa destacó que Guatemala ha demostrado su capacidad para desarrollar y lanzar un satélite con Quetzal-1 y que ahora continúa ese proceso con la construcción de Quetzal-2. Además, señaló que el Congreso permite visibilizar y promover el trabajo que ya se desarrolla en Centroamérica.

Guatemala avanza en el desarrollo espacial

Para José Bagur, coordinador del Laboratorio Aeroespacial de la UVG, docente e investigador, el encuentro forma parte de un proceso de desarrollo espacial que Centroamérica ha construido durante los últimos años y constituye un espacio de intercambio con representantes de agencias espaciales de países como Estados Unidos, Brasil y Japón.

Este encuentro, destacó, no fue solo un lugar para observar el espacio, sino “un lugar desde donde se construye”. Desde su perspectiva, “el futuro espacial latinoamericano comienza cuando dejamos de admirar posibilidades y empezamos a reunir a quienes pueden hacerlas realidad”.

Bagur señaló que Guatemala se encuentra entre los países centroamericanos que han avanzado en el desarrollo de satélites. El reto, explicó, consiste en continuar fortaleciendo capacidades y generar más oportunidades, debido a que en Centroamérica ya se desarrollan proyectos científicos y tecnológicos relacionados con el espacio y es necesario visibilizarlos.

Guatemala cuenta con una experiencia concreta a partir del desarrollo de Quetzal-1, el primer satélite guatemalteco, lanzado en el 2020. Bagur detalló que, a partir de esa experiencia, la UVG trabaja en Quetzal-2, el segundo satélite del país, cuyo lanzamiento está previsto para el 2028.

Prototipo conceptual del satélite Quetzal-2, que construyen dentro de la UVG. (Foto Prensa Libre: Cortesía UVG)

También explicó que, durante aproximadamente una década, el trabajo relacionado con el espacio en la universidad ha evolucionado y ha abierto nuevas oportunidades académicas y profesionales. Actualmente, alrededor de 50 estudiantes trabajan en el laboratorio en el desarrollo de Quetzal-2, mientras que la institución mantiene una visión de largo plazo para continuar con otros proyectos y desarrollar una familia de satélites.

En Centroamérica también se desarrollan otras capacidades destaca Bagur, dado que en Costa Rica ha trabajado en el campo de la cohetería, mientras que otros países de la región han impulsado proyectos relacionados con misiones biológicas y astronomía.

“Hay muchísimo pasando en el espacio y necesitamos formar capacidades porque se vienen muchísimas industrias espaciales y empresas, por lo que necesitamos que Guatemala pueda participar en ellas”, agregó Bagur.

Durante el congreso se converso sobre el desarrollo espacial dentro de América Latina, así como las proyecciones a futuro de esta región. (Foto Prensa Libre: Cortesía UVG)

Centroamérica necesita conectarse

La necesidad de conectar las capacidades existentes fue otro de los asuntos abordados durante el Congreso. Andrés Mora, ingeniero del Centro de Investigación Ames de la NASA, en Silicon Valley, señaló que América Latina cuenta con talento, pero es necesario crear las condiciones para que ese conocimiento se convierta en oportunidades dentro de los propios países.

“América Latina no tiene que pedir permiso para entrar a la economía espacial. El talento ya existe; lo urgente es conectarlo, financiarlo y convertirlo en oportunidades que permanezcan en nuestra región”, afirmó durante el Congreso.

La discusión no se limitó al desarrollo de proyectos espaciales, sino que también abordó las condiciones que necesitan quienes trabajan en ciencia y tecnología para investigar, innovar y desarrollarse profesionalmente en sus países.

Katherinne Herrera-Jordán, fundadora de Verne Technologies y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales (AGICE), planteó ese desafío desde la necesidad de generar condiciones para la permanencia del talento.

“No podemos seguir celebrando al talento latinoamericano únicamente cuando triunfa lejos de casa. Necesitamos laboratorios, empresas y oportunidades que permitan investigar, innovar y crecer desde nuestra propia región”, indicó.

El espacio también se estudia para resolver problemas en la Tierra

Otro de los asuntos abordados durante el Congreso fue la aplicación de las ciencias espaciales más allá de la exploración del espacio. Leonora de Lemos Medina, vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, destacó el trabajo que se desarrolla en Costa Rica en áreas como la cohetería y las experiencias vinculadas con el satélite Irazú del Tecnológico de Costa Rica.

De Lemos también señaló que uno de los campos que ofrece oportunidades para Centroamérica es la teledetección, cuyas aplicaciones pueden utilizarse para monitorear la deforestación, la minería ilegal, el flujo de los ríos y los deslizamientos.

Estas aplicaciones muestran que el desarrollo espacial no se limita a enviar objetos al espacio, sino que también comprende herramientas para observar y analizar lo que ocurre en los territorios.

En ese sentido, De Lemos destacó que la experiencia centroamericana puede vincular la investigación universitaria con problemas concretos de los países.

También consideró necesario formar a más personas y desarrollar capacidades de alta tecnología, además de promover la inversión de los gobiernos en educación e investigación y democratizar el acceso a la ciencia y la tecnología desde la infancia.

Expertos de diversos países se reunieron durante el III Congreso Espacial Centroamericano para compartir sus experiencia en materia espacial. (Foto Prensa Libre: Cortesía UVG)