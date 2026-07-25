Lluvia de estrellas Perseidas 2026: cuándo será y qué posibilidades hay de verla en Guatemala

Durante la segunda semana de agosto de 2026, los cielos nocturnos se iluminarán con pequeños destellos, uno tras otro, en uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes para los amantes de los astros.

Se trata de la lluvia de meteoros, comúnmente conocida como lluvia de estrellas de las Perseidas.

La Sociedad Americana de Meteoros define este fenómeno como la observación de varios meteoros que irradian, o se originan, desde un punto del cielo nocturno llamado radiante.

Estos meteoros son causados por corrientes de escombros cósmicos, denominados meteoroides, que ingresan en la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente altas y en trayectorias paralelas, lo que provoca que, visualmente, el fenómeno se observe como una lluvia.

Si bien el Centro de Datos de Meteoros de la Unión Astronómica Internacional (UAI, por sus siglas en inglés) registra más de 900 presuntas lluvias de estrellas al año, solo unas cien están bien establecidas. Sin embargo, la mayoría no son visibles. Muchas pueden observarse con facilidad, presentan mayor actividad y una de ellas es la lluvia de las Perseidas.

Esta lluvia de estrellas es una de las más famosas porque también es una de las más brillantes y, dependiendo de lo despejados que estén los cielos, puede verse a simple vista.

Generalmente, las Perseidas ocurren cada año entre el 17 de julio y el 24 de agosto, y alcanzan su máximo esplendor entre el 9 y el 13 del octavo mes.

La velocidad de estos meteoros puede superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede llegar a 200 meteoros por hora, según el Instituto Geográfico Nacional de España.

En 2026, su pico será entre el miércoles 12 y el jueves 13 de agosto, entre las 4 y las 6 horas, aunque se considera que la actividad puede ser intensa entre las 23 horas del día 12 y las 11 horas del día 13.

Según Edgar Castro Bathen, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, en Guatemala, las Perseidas son conocidas como "la lluvia de meteoros prohibida", debido a que las condiciones climáticas del país durante ese mes no han permitido que los astrónomos puedan observarlas durante muchos años.

Según el astrónomo, la observación de este fenómeno es como "una lotería", ya que no se sabe si será posible observarlo, por lo cual recomienda estar preparados para que, si el clima lo permite, pueda observarse.

Las Perseidas son consideradas una de las lluvias de meteoros más brillantes y esperadas del calendario astronómico anual. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Cuál es el origen de esta lluvia de estrellas?

Las Perseidas son pequeñas partículas de polvo y roca desprendidas por el cometa 109P/Swift-Tuttle. Este cuerpo helado, de unos 26 kilómetros de diámetro, completa una órbita alrededor del Sol cada 133 años y deja a su paso una densa estela de residuos cósmicos.

Según el medio El Independiente, esta lluvia de meteoros ocurre siempre en el mismo rango de fechas debido a que la Tierra cruza esa nube de escombros en su vuelta al Sol. Al entrar en contacto con la atmósfera a tan altas velocidades, la fricción calienta estos "granos de arena" hasta vaporizarlos a más de 80 kilómetros de altura. Es precisamente esa incandescencia fugaz la que, desde el suelo, se percibe como un destello brillante.

Además, las Perseidas reciben su nombre de la constelación de Perseo debido a que la dirección desde la que parece provenir esta lluvia de meteoros coincide con esa constelación.