Luna de Fresa 2026: qué es y cuándo podrá observarse este fenómeno astronómico

Junio se despide con uno de los eventos astronómicos más esperados del año: la Luna de Fresa. El próximo lunes 29 de junio del 2026 habrá luna llena y, aunque conservará su color habitual, el término "Luna de Fresa" tiene otro origen.

Aunque muchos podrían pensar que la Luna de Fresa hace referencia a su color, en realidad su nombre proviene de los pueblos indígenas algonquinos del noreste de Norteamérica, que identificaban esta luna llena con la temporada de cosecha de fresas silvestres.

"Con el paso de los siglos, ese nombre se conservó y hoy es uno de los más conocidos del calendario lunar», explica el sitio especializado Universo del Sureste.

Según la NASA, la luna llena ocurre cuando el lado de la Luna que mira hacia la Tierra está completamente iluminado por el Sol. Hay distintos tipos de lunas llenas, como las lunas rojas, las superlunas, las lunas azules, las lunas de cosecha y, por supuesto, la Luna de Fresa.

Este año, la Luna de Fresa también será considerada una "microluna de fresa", ya que alcanzará su fase completa cuando se encuentre en el punto más alejado de la Tierra de su órbita, por lo que se verá un poco más pequeña: hasta un 7% menos que una luna llena promedio.

En el 2026, la Luna de Fresa podrá observarse el 29 de junio. El fenómeno alcanzará su punto máximo a las 23.57 GMT. En Guatemala, corresponderá a las 17.57 horas, según el sitio especializado Star Walk. Aunque se espera que pueda apreciarse mejor durante la noche del lunes 29 y la madrugada del martes 30.

"En esos primeros minutos podrá apreciarse con tonos amarillos, anaranjados o rojizos debido a que la luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera terrestre", explica el sitio especializado en astronomía.

La Luna de Fresa podrá observarse a simple vista, sin necesidad de telescopio; sin embargo, se recomienda buscar un lugar con el cielo despejado y poca iluminación artificial.