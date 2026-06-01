Luna llena de junio 2026: Día y hora para verla en Guatemala

La Luna llena de junio es conocida como Luna de Fresa y recibe su nombre de las tribus del este de Norteamérica, que la identificaban como una señal para recolectar las fresas silvestres maduras.

Conocida también como Luna de Miel, el Almanaque del Viejo Granjero (The Old Farmer's Almanac) señala que en algunas regiones de Europa se le conoce como Luna Rosa.

Sin embargo, esta denominación no tiene relación con el color de nuestro satélite natural. Según la NASA, este fenómeno se produce por la coincidencia entre la Luna llena y la proximidad del inicio del verano en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur, una combinación que ocurre aproximadamente cada 50 años.

En el 2026, la Luna de Fresa podrá observarse el 29 de junio. El fenómeno alcanzará su punto máximo a las 23.57 GMT. En Guatemala, esto corresponderá a las 17.57 horas, según el sitio especializado Star Walk.

Durante la Luna llena observamos la cara completamente iluminada por el Sol. Vista desde la Tierra, la Luna se encuentra en posición opuesta al Sol, por lo que sale al atardecer y se oculta al amanecer.

La Luna llena es una de las fases más esperadas del satélite natural. Al igual que la Tierra, la Luna tiene una mitad iluminada y otra oscura, cuya visibilidad cambia a medida que recorre su órbita. El Sol ilumina permanentemente una mitad de la Luna, mientras que la otra permanece en sombra, pero la porción iluminada que observamos desde la Tierra varía según la posición orbital del satélite, explica la NASA.