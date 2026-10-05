Luna llena de octubre 2026: ¿es realmente la más bella y donde verla en Guatemala?

En los años 1950, la melodiosa voz del mexicano Pedro Infante cantaba: "De las lunas, la de octubre es más hermosa" y para los conocedores no hay duda, que la canción Luna de octubre debía referirse a la luna llena, porque es en esa fase en la que el satélite natural de la tierra se muestra en todo su esplendor. Los expertos señalan que gran parte de esa percepción de belleza se debe a una combinación de factores que pueden hacer que la Luna se perciba más grande e incluso más brillante.

Este año, la luna llena de octubre, conocida como Luna del cazador se presentará entre el 25 y 26 de octubre. Para observarla mejor se recomienda buscar espacios libres de las luces urbanas. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) señala que la percepción de que la luna se presenta en diferentes tamaños obedece a su cercanía con el horizonte. Pero todo se debe a una ilusión óptica.

Las distancias y sus nombres

Debido a que el movimiento de la Luna alrededor de la tierra no es circular sino elíptica, durante el año se encuentra a distintas distancias que son clasificadas de la siguiente manera por los astrónomos.

Distancia media: es de 384 mil 400 kilómetros: Es el promedio de separación entre la Tierra y la Luna.

Perigeo: Que es cuando se encuentra más cerca de 363 mil 300 kilómetros. Si en este punto se encuentra en fase de luna llena, entonces se produce la llamada Superluna. coincide con la luna llena forma una Superluna, viéndose hasta un 14% más grande y 30% más brillante.

Apogeo: 405 mil 500 kilómetros, que es la mayor separación en la órbita y es cuando la la Luna luce más pequeña.

Entre el 25 y 26 de octubre de este 2026, la distancia entre la Luna y la Tierra será de 368,871.8 kilómetros. Es decir que no estará tan cerca como para producir una Superluna.

Mitos y leyendas

Históricamente, la luna llena, ha sido asociada por diversas culturas con poderes sobrenaturales e historias fantásticas como la de los hombres lobo.

Entre los ejemplos más conocidos se encuentra la de los antiguos griegos que personificaron a la Luna con su diosa Selene.

Para algunas tribus nativas americanas, la luna llena representa momentos sagrados para realizar rituales o ceremonias especiales.

En algunas culturas asiáticas, como en Japón o China, existe la creencia de que durante las noches de luna llena aumenta el poder espiritual y se pueden conceder deseos si se realizan ciertos rituales específicos.