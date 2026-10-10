¿Qué hay detrás de las señales de radio detectadas en un planeta fuera del Sistema Solar?

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¿Qué hay detrás de las señales de radio detectadas en un planeta fuera del Sistema Solar?

Tres investigadores publicaron un artículo científico sobre el hallazgo de una señal de radio proveniente del exoplaneta Beta Pictoris b, situado a 63 años luz de la Tierra.

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¿Qué hay detrás de las señales de radio detectadas en un planeta fuera del Sistema Solar?

Ilustración referencia del un exoplaneta. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/ AFP)

Científicos detectaron una señal de radio procedente del exoplaneta Beta Pictoris b, ubicado a unos 63 años luz de la Tierra, según un artículo enviado a arXiv el pasado 15 de septiembre.

“Un exoplaneta es cualquier planeta que se encuentra fuera de nuestro sistema solar. (…) Hemos confirmado más de 6 mil exoplanetas de los miles de millones que creemos que existen”, anota la NASA.

Beta Pictoris b tiene 23 millones de años, frente a los 4,500 millones del Sistema Solar, anota el diario As.

Este planeta es un gigante gaseoso, con una masa 12 veces mayor que la de Júpiter.

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Para detectar la señal, los investigadores usaron el radiotelescopio MeerKAT, compuesto por 64 antenas en Sudáfrica.

Las observaciones se hicieron en cuatro momentos entre febrero del 2025 y mayo del 2026, según la publicación en arXiv.org.

Según los investigadores Kevin N. Ortiz Ceballos y Edo Berger, del Centro de Astrofísica de Harvard, e Yvette Cendes, de la Universidad de Oregon, el origen de la emisión de radio está relacionado con procesos asociados con su campo magnético y con auroras similares a las de la Tierra.

El artículo científico publicado en arXiv, anota:

“Informamos de la primera detección directa de emisión de radio auroral de un exoplaneta, el planeta gigante Pictoris b, con el conjunto MeerKAT. Detectamos ráfagas rápidas, recurrentes y altamente polarizadas circularmente, así como una emisión persistente, en frecuencias de 0,85 a 3,5 GHz. Identificamos la emisión como radiación máser de Ciclotón de electrones (…) la primera medición directa de la intensidad del campo magnético realizada en un exoplaneta”.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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