Nobel de Física: Qué son los neutrinos, dónde se encuentran y cuáles son sus características

Igual que un fantasma que atraviesa las paredes sin dificultad, los neutrinos, que carecen de carga eléctrica y casi no poseen masa, traspasan la materia sin ser detectados. Pueden atravesar planetas enteros porque, a diferencia de lo que sucede con otras partículas, es muy poco probable que choquen con un núcleo de un átomo.

El haber creado un observatorio para detectar estos elementos le valió al científico belga estadounidense Francis Halzen obtener el Premio Nobel de Física.

Los neutrinos son la segunda partícula más abundante en el universo, inmediatamente después que los fotones. Provienen de otras regiones del espacio y son importantes porque poseen información sobre procesos violentos y de alta energía que suceden en el cosmos y pueden ayudar a los científicos a entender diferentes fenómenos.

De acuerdo con National Geographic, los neutrinos se generan en procesos de alta energía, como: explosiones de supernovas, reacciones nucleares en el Sol y otras estrellas y decaimiento de elementos radioactivos.

¿Qué hizo Halzen?

El trabajo por el que ganó el Nobel lo ocupó a Halzen durante varias décadas. A principios de los años 1980, se dio cuenta de que el hielo del Polo Sur podía emplearse para captar neutrinos, según indicó la Academia del Nobel en una nota, y "esto sentó las bases de un nuevo tipo de astronomía", añade la entidad.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, con esas ideas como base, Halzen dirigió al equipo que creó el Observatorio de Neutrinos IceCube, que permite rastrear neutrinos de procesos de una energía extremadamente elevada en el universo lejano. El científico atribuyó su logro a una mezcla del talento de los investigadores que participaron en el proyecto y a algo de "suerte".

"Esta era una especie de aventura en la que el éxito no estaba garantizado y tuvimos suerte de superar los diversos retos, en parte por el talento de los colaboradores y en parte por suerte. Fue un largo viaje, pero finalmente funcionó", dijo en rueda de prensa digital celebrada en la sede de la Real Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo.