¿Qué fenómenos astronómicos se podrán ver en Guatemala en octubre del 2026?

En octubre, los amantes de la astronomía tendrán los ojos puestos en el cielo para apreciar distintos fenómenos astronómicos que se presentarán a lo largo del mes.

La posibilidad de ver planetas como Saturno, Mercurio y Júpiter, además de lluvias de meteoros y la famosa “Luna del Cazador”, serán parte de los ocho eventos que el universo regalará en los próximos días.

Todos estos eventos podrán apreciarse en Guatemala a simple vista, siempre que el cielo esté despejado y libre de niebla, advierte Edgar Castro, director del Instituto de Investigación Técnica de Ciencias de la Tierra y la Astronomía de la Universidad Galileo.

A continuación, el listado de los fenómenos astronómicos que se podrán ver en Guatemala en octubre del 2026:

Saturno en oposición (domingo 4 de octubre)

Cuando oscurezca, aproximadamente a partir de las 19 horas, Saturno será visible en el cielo, en dirección al oeste (poniente), durante toda la noche y hasta el amanecer del lunes 5. Esto ocurrirá, según Castro, porque Saturno estará en oposición, es decir, en el lado opuesto al Sol.

Luna en conjunción con Marte (lunes 5 de octubre)

Durante la madrugada, de 2 a 5 horas, en dirección al este, podrá verse la Luna cerca de Marte.

Lluvia de meteoros (jueves 8 de octubre)

Las Dracónidas, una lluvia de meteoros conocida popularmente como “lluvia de estrellas”, serán visibles entre las 19 y las 22.30 horas.

“Técnicamente se llama lluvia de meteoros, no meteoritos, porque es meteorito cuando ya cayó a la Tierra; pero los meteoros no caen, esos se deshacen en el cielo, y popularmente el fenómeno es conocido como lluvia de estrellas”, explica Castro.

Luna nueva (sábado 10 de octubre)

El experto explica que “Luna nueva quiere decir que no se ve la Luna, entonces favorece la observación de cielo profundo”. Es ideal para observar las estrellas y, si alguien tiene un telescopio, podría ver galaxias esa noche.

Mercurio alcanza su máxima distancia del Sol (lunes 12 de octubre)

“Al ocultarse el Sol quedará un puntito brillante como por unos 20 minutos, ese es Mercurio”, describe Castro.

Este será visible en dirección al poniente, entre las 18 y las 18.20 horas, aproximadamente.

Conjunción de la Luna con Saturno y Júpiter (miércoles 14 de octubre)

En dirección al poniente, principalmente entre las 18.30 y las 19 horas, podrán verse dos puntos brillantes, Saturno y Júpiter, que formarán un triángulo con la Luna.

“Se ve una especie de triángulo formado por dos luceros y la Luna. Esos dos los luceros son los planetas Júpiter y Saturno”, añade el experto.

Segunda lluvia de meteoros (jueves 22 de octubre)

Aunque comenzará la noche del miércoles 21, entre las 3 y las 5 horas del jueves 22 podrá apreciarse mejor otra lluvia de estrellas, cuando las Oriónidas alcanzarán su punto máximo.

Luna del Cazador (domingo 25 de octubre)

Es la luna llena de octubre, conocida como “Luna del Cazador”. Será visible, aproximadamente, desde las 19 horas hasta la madrugada del lunes 26.

Se le llama Luna del Cazador porque en Norteamérica, después de recoger la cosecha, quedaban en los campos restos de verduras o frutas que atraían a los animales, circunstancia que era aprovechada por los cazadores para atraparlos.

Según Castro, todos estos eventos se pueden ver a simple vista, sin ningún peligro, siempre que el cielo esté despejado. Solo recomienda abrigarse por el frío para evitar algún resfriado.