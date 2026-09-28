Luna del Cazador 2026: cuándo es, cómo ver la Luna llena de octubre y los fenómenos astronómicos del mes

El cielo es el escenario de numerosos fenómenos astronómicos. Desde las lluvias de meteoros y los eclipses hasta la belleza de la Luna deslumbran a los amantes de la ciencia. Octubre no será la excepción, ya que ofrecerá la llamada luna del Cazador, digna de fotografiar.

Aunque este año los eclipses solar y lunar ya no figuran en el calendario, para este mes están previstas la observación de Saturno en oposición y la máxima actividad de la lluvia de meteoros Oriónidas.

Otro de los eventos que atraen mes a mes a los amantes de la astronomía es el ciclo lunar, que traerá la llamada luna del Cazador el 26 de octubre del 2026. El fenómeno podrá disfrutarse a simple vista o mediante un telescopio.

Según National Geographic, esta luna llena fue bautizada por las tribus antiguas. También se le conoce como luna del viaje o luna de la hierba que muere, aunque principalmente recibe el nombre de luna del Cazador, debido a que las astas de los ciervos se encuentran en su mayor esplendor durante esta época.

Además, esta época era la predilecta de las tribus americanas para la caza, ya que durante esta temporada los zorros ya no pueden esconderse en los campos, destaca National Geographic.

Para el inicio del último trimestre del año, las fases lunares están previstas de la siguiente forma:

Fases lunares

3 de octubre: Cuarto menguante

10 de octubre: Luna nueva

18 de octubre: Cuarto creciente

26 de octubre: Luna llena (luna del Cazador)

Además, el astrónomo Edgar Castro compartió los fenómenos astronómicos que serán visibles desde Guatemala en octubre del 2026, entre ellos:

4 de octubre: Saturno en oposición, en su punto más cercano y brillante del año en Acuario/Piscis, visible durante toda la noche y con sus anillos abiertos a baja inclinación

21 y 22 de octubre: Máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas, asociada al cometa Halley, con una tasa estimada de aproximadamente 20 meteoros por hora en cielos oscuros

Recomendaciones para observar la Luna

Para quienes deseen observar mejor la llamada luna del Cazador, los expertos recomiendan:

Buscar espacios con baja contaminación lumínica

Consultar el pronóstico del tiempo para determinar si habrá nubosidad

Abrigarse adecuadamente si la observación se realizará en áreas abiertas

Si se tiene la posibilidad, observarla con un telescopio

Próximas lunas llenas del 2026

La Luna en su fase llena continuará ofreciendo espectáculos durante los últimos meses del 2026, cuando se completarán las 13 lunas llenas del año. Estas son las últimas dos que podrán observarse: