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¿Qué tan cerca está la ciencia de conectar el cerebro con la IA? Un científico lo revela

Se busca que una IA, de inspiración biológica, funcione de manera similar al cerebro humano, entienda las intenciones de las personas y sea capaz de interactuar con ellas.

El científico Rajesh Rao, quien es llamado el padre de la telepatía, afirma que pronto será posible conectar el cerebro humano con las máquinas. (Foto: EFE)

Aunque muchos aún vean la Inteligencia Artificial (IA) como ciencia ficción, los avances que se han registrado en los últimos años están a punto de probar el viejo dicho: "la realidad supera la ficción". Así quedó demostrado durante la V Conferencia Internacional de Inferencia Activa (IWAI), que se celebró en Madrid, en donde uno de los exponentes fue el neurocientífico indio Rajesh Rao, codirector del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Washington.

Entre otras afirmaciones, el científico aseguró que pronto podría conectarse el cerebro humano con tecnologías de uso diario como el teléfono celular. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, Rao indicó que gracias a ese avance podría lograrse, por ejemplo, que una persona ciega sea capaz de ver imágenes. Aseguró que, precisamente esa es una de las investigaciones en curso en su unidad de trabajo.

Una IA más cercana a la humana

Los investigadores buscan que la IA, que actualmente se alimenta con grandes bases de datos, requiera menos de estos y funcione teniendo como columna vertebral los conocimientos frutos del estudio de cómo funciona la inteligencia biológica del cerebro. El objetivo es desarrollar una inteligencia artificial (IA) más similar a la humana.

"La anatomía del cerebro se conocía desde hace tiempo, el reto ahora es comprender mejor cómo funciona esta increíble máquina y, a partir de ese conocimiento, poder generar nuevos tipos de IA de inspiración biológica que no supongan una amenaza para la humanidad", explicó Rao en una entrevista con EFE.

La nueva IA de inspiración biológica, también conocida como 'neuro IA', "funcione de manera similar al cerebro humano, entienda las intenciones de las personas y sea capaz de interactuar con ellas y de potenciar sus capacidades", anotó el científico.

"Avanzamos hacia la conexión de la mente humana con la inteligencia artificial, con los robots y con otras mentes humanas. Llegará el día en que nuestro cerebro esté conectado a los dispositivos tecnológicos que usamos en el día a día, tabletas, móviles, etcétera.", augura.

Las intenciones

De acuerdo con el científico entrevistado por EFE, las primeras líneas de acción se enfocarían a quienes viven con alguna condición limitante.

La primera parte: la conexión cerebro-máquina (conocida como BCI, del inglés Brain-Computer Interface) serviría para mejorar la vida de personas con parálisis o discapacidades.

"Gracias a estas interfaces cada día más personas afectadas por parálisis o ictus logran comunicarse mejor con el mundo exterior o mover una prótesis; mientras que otras con pérdida visual o auditiva recuperan capacidades perdidas, entre otras aplicaciones."

De acuerdo con lo declarado por el experto, los científicos ya han creado incluso electrofármacos: que son, según su descripción, implantes que dan órdenes al cerebro para que combata afecciones, como por ejemplo la diabetes, sin necesidad de medicamentos.

El gran reto es que la mayoría de estos avances requieren un implante cerebral, con las potenciales complicaciones de una cirugía o el rechazo que este procedimiento puede generar en el paciente, explica Rao.

El siguiente paso será "que estas interfaces cerebro - ordenador no solo restauren funciones perdidas, sino que potencien las aptitudes del cerebro para que pueda ir más allá de lo que permite las capacidades humanas".

"Aún estamos en fase inicial, pero nos movemos hacia ese camino, que, sin duda, debe ir acompañado de unas guías éticas por parte de los gobiernos", apunta Rao. El científico acepta que "como cualquier otra tecnología de impacto, las interfaces potenciadoras del cerebro serán revolucionarias y peligrosas al mismo tiempo". Sin embargo, se muestra entusiasta al revelar que estos avances no tardarán en hacerse públicos y se estarán usando antes de que transcurra una década.

El 'padre' de la comunicación telepática

Entre los antecedentes de Rao y su equipo se encuentra el haber logrado poner en práctica la telepatía. EFE explica que su sistema BrainNet logró que un ordenador "leyera la mente de otra persona" y le transmitiera sus intenciones a otra u otras. Dicho de otra forma: logró comunicar a varias personas sin verse ni que entre ellas mediara palabra. Un ordenador descodificó la información del cerebro de una/s persona y la reprodujo en el de otra u otras.

"Lo hicieron, además, sin necesidad de implante, utilizando un gorro que recoge la actividad eléctrica del cerebro. Con él en la cabeza, Rao y otro investigador jugaron a un videojuego con un tercer compañero", detalla la agencia.

Solo dos de ellos, por separado, podían ver la pantalla del videojuego, pero no disponían de mandos para ejecutar las acciones. La sonda recogía su actividad cerebral, la mandaba al ordenador, y éste a su vez transmitía las órdenes a una tercera persona para que moviera los mandos sin poder ver la pantalla.

En otros experimentos, lograron comunicar 'telepáticamente', vía ordenador, a una decena de personas, añade EFE