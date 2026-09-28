“Un hito enorme”, así amerizó la nave Starship, de SpaceX, tras su primer viaje orbital

La nave Starship de SpaceX amerizó con éxito este lunes en el océano Pacífico frente a las costas de Chile tras su primer viaje orbital y después de que la empresa de Elon Musk decidiera reducir su recorrido, que estaba previsto inicialmente que realizara unas seis vueltas al planeta durante unas 10 horas.

La nave despegó hacia las 08:49 hora del este (12:49 GMT) en su decimocuarta prueba desde el complejo de SpaceX en el extremo sur de Texas, EE.UU., y reingresó entorno a las 11.:58 hora del este (15:58 GMT), unas tres horas después sin que la compañía haya detallado cuántas vueltas ha conseguido completar.

"Amarizaje confirmado. ¡Felicidades a todo el equipo de SpaceX por el primer vuelo orbital de la Starship!", celebró la compañía.

La misión estaba diseñada para alcanzar una altitud de aproximadamente 275 kilómetros sobre la Tierra.

Durante el vuelo, Starship también logró desplegar con éxito 26 satélites V3 en órbita sostenida, por lo que estos nuevos dispositivos han pasado a integrarse a nivel operativo en la constelación Starlink, la subsidiaria de telecomunicaciones de SpaceX.

SpaceX has launched the company's Super Heavy-Starship on its first flight to orbit, marking a major step toward perfecting the world's most powerful rocket for commercial flights and NASA moon missions. https://t.co/nOrumXt7q2 pic.twitter.com/iAsS8jmNdp — CBS News (@CBSNews) September 28, 2026

Hasta ahora, las misiones de Starship habían amerizado en el Índico tras seguir deliberadamente trayectorias suborbitales pasivamente seguras para maximizar la seguridad pública y permitir la recopilación de datos durante vuelos reales.

La de hoy es un "hito enorme", subrayó SpaceX durante la transmisión en vivo.

Los expertos recalcaron que llegar a una órbita, pero especialmente, poder permanecer en ella dependía de la velocidad que conservara la nave, no tanto de la altura alcanzada.

SpaceX’s Starship rocket splashed down in the Pacific Ocean near Hawaii Monday about three hours into the roughly 10-hour targeted flight due to an engine failure.



The vehicle reached orbit for the first time and deployed 26 upgraded Starlink satellites https://t.co/G9D4sNOfny pic.twitter.com/YvQnSm42wL — Bloomberg (@business) September 28, 2026

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