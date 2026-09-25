Por qué NASA y SpaceX aplazaron el viaje de cuatro astronautas a la EEI y cuándo será el nuevo lanzamiento

La NASA y Space X definieron para el 1 de octubre el lanzamiento de la misión Crew-13 hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), luego de que seaplazara el despegue por una fuga en el sistema de propulsión de la nave Dragon.

EFE detalló que equipo técnico sustituyó una válvula de oxidante en el sistema de propulsión, tras detectar la fuga durante los controles previos al vuelo, a mediados de septiembre.

El nuevo despegue será en Florida y está previsto para las 11.10 horas del este de Estados Unidos (15.10 GMT), y la nave llegará a la EEI aproximadamente nueve horas después. Sin embargo, siguen pendientes las últimas revisiones de la nave.

Jessica Watkins y Luke Delaney son los pilotos responsables de la decimotercera rotación de tripulaciones que SpaceX opera para la NASA. Los acompañarán como especialistas de misión el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriátnikov.

En 2022, Watkins pasó 170 días en el espacio. Ahora sería la primera astronauta de la NASA que viaje dos veces a bordo de Dragon. Para los otros tres astronautas, este sería su primer viaje al espacio.

El despegue está previsto desde Cabo Cañaveral, en un cohete Falcon 9 de SpaceX, la compañía de Elon Musk, y la tripulación se incorporará a la Expedición 75 de la estación.

La NASA anuncia la Crew-14 para viajar en 2027

La NASA anunció este jueves la decimocuarta misión comercial de rotación de tripulación que realizará junto con SpaceX. La misión, denominada Crew-14, tiene previsto viajar a la Estación Espacial Internacional (EEI) en el 2027.

La tripulación estará conformada por los astronautas de la NASA Kayla Barron y Chris Birch, el japonés Makoto Suwa y el cosmonauta Arutyun Kiviryan, quienes sustituirán a los integrantes de la misión Crew-13.

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Barron ocupará el cargo de comandante de la nave, mientras que Birch será el piloto. Por su parte, Suwa y Kiviryan participarán como especialistas de misión.

Para Barron, esta será su segunda visita a la EEI. En cambio, Birch, Suwa y Kiviryan realizarán su primer vuelo espacial.

Con información de EFE.

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