Cómo hacer una antorcha para la Independencia: dos opciones para fabricarla en casa

Los días previos al 15 de septiembre, las calles, los parques y las comunidades de todos los rincones de Guatemala se llenan de grupos que portan antorchas para conmemorar la Independencia de Guatemala.

Ya sea durante unas cuadras o varios kilómetros, llevar la llama encendida rememora la libertad, el civismo y el respeto por la patria.

De acuerdo con el historiador Fernando Urquizú, citado en otro artículo de Prensa Libre, el origen del simbolismo del fuego se remonta a su descubrimiento. En ese entonces, este elemento representaba energía y trabajo, pero, con el paso del tiempo, su significado empezó a vincularse con la libertad.

Ahora las antorchas representan una de las actividades más importantes y significativas de las fiestas patrias, pues integran civismo, cultura, deporte, unidad, esfuerzo y trabajo en equipo.

Según Víctor González, exseleccionado nacional de atletismo, la costumbre cobró impulso durante los Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala en 1950, con la participación de 19 países.

“Cuando empezaron los Juegos Centroamericanos de 1950 se dio por primera vez un recorrido de estos. Inicialmente empezó como una actividad deportiva y el recorrido simuló el de los mensajeros que llevaron la noticia de que éramos libres, en 1821. Lo importante de esta llama es el significado de la unión de nuestros pueblos en Centroamérica”, explica González.

El exatleta agrega que los relevos enseñan organización y cooperación, pues mientras un grupo corre, otro descansa y se prepara para continuar. Además, participar permite transmitir civismo, respeto por la patria y aprecio por las tradiciones.

“La importancia de las antorchas es que nos recuerdan cada año que somos libres e independientes”, afirma.

Cómo hacer una antorcha segura en casa

Hay dos versiones prácticas para hacer antorchas: una más segura y simbólica, para que los niños puedan portarla, y otra tradicional, que lleva fuego y debe ser portada por un adulto.

En el hogar, sobre todo cuando participan niñas y niños, la alternativa más adecuada es una antorcha simbólica sin fuego. “Es una versión muy bonita y segura, y al final uno les inculca a los niños lo que significa”, explica González.

Su elaboración requiere pocos materiales, en los que podría gastar unos Q25 o Q30:

Un CD en desuso o un círculo de cartón grueso para la base

Un palo de madera liviano, sin astillas ni puntas

Un cilindro de cartón de un rollo de papel higiénico

Papel crepé, papel de China amarillo o celofán amarillo, naranja y rojo para simular el fuego

Pegamento o cinta adhesiva

Tijeras

Para elaborarla, puede seguir estos sencillos pasos:

Fije el CD o el círculo de cartón a un extremo del palo para formar una base estable. Pegue el cilindro de cartón en el centro de la base. Corte tiras de papel de colores y júntelas para representar las llamas. Introduzca y asegure el papel dentro del cilindro. Revise que todas las piezas estén firmes antes de usarla.

Las antorchas con fuego deben ser exclusivamente para los adultos responsables. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Para elaborar una antorcha tradicional y prepararla para ser encendida se requieren los siguientes materiales, en los que podrían gastarse unos Q50 o menos, pues la mayoría son reciclados:

Un palo de madera más grueso y largo, sin astillas ni puntas

Un bote metálico, que puede ser de leche, de pintura o de cualquier otro producto

Guaipe o trozos de tela en desuso

Alambre de amarre

Clavo o tornillo

Martillo o destornillador

El procedimiento para armarla es el siguiente:

Clave o atornille el bote metálico a un extremo del palo. Coloque el guaipe o la tela en el interior del bote. Asegure el guaipe con alambre de amarre.

“Lo que se utiliza regularmente es diésel o gas para encender el fuego, con la salvedad de que esto conlleva un riesgo. Por eso lo más recomendable es que estas actividades con fuego real las realicen solo personas adultas y responsables”, advierte González.

Una actividad con propósito

Para celebrar la Independencia con antorchas no es necesario salir de su sector ni correr varios kilómetros. El exatleta sugiere compartir la actividad en familia, dentro de la colonia o con recorridos cortos y seguros en los que puedan participar los niños.

“Yo promuevo que realicen una antorcha familiar donde estén papás, hermanos, primos y las personas que pudieran estar”, invita. La propuesta es sencilla: fabricar juntos una antorcha sin fuego y hacer un recorrido breve en un lugar seguro.

González advierte que la actividad debe conservar su propósito conmemorativo. Por eso también recomienda evitar recorridos extensos y privilegiar trayectos cortos, organizados y supervisados, en espacios como condominios, centros educativos o parques. Así se reducen los riesgos y la atención permanece en el significado de la llama de la libertad.