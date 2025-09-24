Conmemoran el Día Internacional de la Traducción con ponencias en Guatemala

A nivel global, esta efeméride se conmemora cada 30 de septiembre. No obstante, el 27 de este mes, la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores realizará un seminario especial con invitados nacionales e internacionales.

Según información oficial, el evento contará con cinco conferencistas guatemaltecos y extranjeros reconocidos internacionalmente, quienes abordarán asuntos de actualidad como herramientas para traducción e interpretación, modelos de negocio en un entorno digital, así como oportunidades y riesgos asociados con la inteligencia artificial.

La actividad presencial tendrá lugar en el hotel Courtyard Marriott; sin embargo, ya no hay cupo en esa modalidad. Solo están disponibles espacios para participar virtualmente, a través de la plataforma Zoom.

Cada participante recibirá un diploma de participación. Además, se ofrecerá una sesión especial para interactuar en línea con colegas del gremio.

Fecha

27 de septiembre del 2025

Hora

8.30 a 17.30 horas

Modalidad

Virtual (plataforma Zoom)

Información oficial del evento. (Foto Prensa Libre: cortesía Mariana Landaverde)

Precio

Q350

