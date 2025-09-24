Conmemoran el Día Internacional de la Traducción con ponencias en Guatemala

vida

Conmemoran el Día Internacional de la Traducción con ponencias en Guatemala

El Día Internacional de la Traducción resalta la importancia de esta profesión a escala mundial. En Guatemala, se desarrollarán varias conferencias dirigidas a profesionales del gremio.

María Alejandra Guzmán

|

Día Internacional del Traductor

El Día Internacional del Traductor se celebra cada 30 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Freepik)

A nivel global, esta efeméride se conmemora cada 30 de septiembre. No obstante, el 27 de este mes, la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores realizará un seminario especial con invitados nacionales e internacionales.

Según información oficial, el evento contará con cinco conferencistas guatemaltecos y extranjeros reconocidos internacionalmente, quienes abordarán asuntos de actualidad como herramientas para traducción e interpretación, modelos de negocio en un entorno digital, así como oportunidades y riesgos asociados con la inteligencia artificial.

La actividad presencial tendrá lugar en el hotel Courtyard Marriott; sin embargo, ya no hay cupo en esa modalidad. Solo están disponibles espacios para participar virtualmente, a través de la plataforma Zoom.

Cada participante recibirá un diploma de participación. Además, se ofrecerá una sesión especial para interactuar en línea con colegas del gremio.

Fecha

27 de septiembre del 2025

Hora

8.30 a 17.30 horas

Modalidad

Virtual (plataforma Zoom)

Día Internacional del Traductor
Información oficial del evento. (Foto Prensa Libre: cortesía Mariana Landaverde)

Precio

Q350

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Efemérides  Qué hacer en Guatemala Traducción 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS