vida
Conmemoran el Día Internacional de la Traducción con ponencias en Guatemala
El Día Internacional de la Traducción resalta la importancia de esta profesión a escala mundial. En Guatemala, se desarrollarán varias conferencias dirigidas a profesionales del gremio.
El Día Internacional del Traductor se celebra cada 30 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Freepik)
A nivel global, esta efeméride se conmemora cada 30 de septiembre. No obstante, el 27 de este mes, la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores realizará un seminario especial con invitados nacionales e internacionales.
Según información oficial, el evento contará con cinco conferencistas guatemaltecos y extranjeros reconocidos internacionalmente, quienes abordarán asuntos de actualidad como herramientas para traducción e interpretación, modelos de negocio en un entorno digital, así como oportunidades y riesgos asociados con la inteligencia artificial.
La actividad presencial tendrá lugar en el hotel Courtyard Marriott; sin embargo, ya no hay cupo en esa modalidad. Solo están disponibles espacios para participar virtualmente, a través de la plataforma Zoom.
Cada participante recibirá un diploma de participación. Además, se ofrecerá una sesión especial para interactuar en línea con colegas del gremio.
Fecha
27 de septiembre del 2025
Hora
8.30 a 17.30 horas
Modalidad
Virtual (plataforma Zoom)
Precio
Q350
