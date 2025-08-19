¿Cuándo será la rifa “Un millón de amigos” del Hermano Pedro en Guatemala 2025?

La rifa Un millón de amigos, organizada por Obras Sociales del Santo Hermano, se ha convertido en uno de los sorteos más esperados en el país.

Según Mario González, miembro de Obras Sociales del Santo Hermano, el sorteo se efectuará el próximo 4 de septiembre, a las 9 horas, en el Hogar Virgen del Socorro.

González indicó que quienes deseen presenciar el sorteo pueden acudir al lugar para participar en esta actividad altruista.

“El premio se entrega al portador del ticket, y los números ganadores se publicarán en los diferentes medios de comunicación del país”, informó González.

¿Qué premios se sortearán en la rifa “Un millón de amigos”?

Primer premio: casa en San José Pinula

casa en San José Pinula Segundo premio: vehículo tipo picop Toyota Hilux, modelo 2025

vehículo tipo picop Toyota Hilux, modelo 2025 Cinco motocicletas Honda

Cinco motocicletas Suzuki

Según González, solo participan en el sorteo los números vendidos.

¿Qué debe tomar en cuenta si desea asistir?

Habrá transporte gratuito de ida y vuelta desde el centro comercial Tikal Futura, así como refrigerio de agradecimiento. La salida será a las 7 horas y el retorno, a las 12 del mediodía.