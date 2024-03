Para Lima, por ser carnívoras estas dos especies, es esencial evitar alimentarlos con alimentos ricos en carbohidratos, así como ultraprocesados, con químicos como preservantes, colorantes y antioxidantes, que propician enfermedades degenerativas y metabólicas.

Por ello, recomienda que, desde cachorros, se les alimente con una dieta natural. La mejora en los programas de salud, dieta y vacunación de rutina ha favorecido que crezca la población de mascotas seniles, se indica en el artículo Envejecimiento, inmunosenescencia e inflamación en perros y gatos, Revista de patología comparada (2010).

La publicación expone que fabricantes de alimentos para mascotas han desarrollado fórmulas de dietas especializadas para retardar procesos inflamatorios en perros y gatos y extender así su esperanza de vida.

Entorno y actividades

Es importante que continúen siendo activos físicamente, aunque no sea en la misma intensidad que cuando eran jóvenes, para evitar que sean sedentarios y tengan sobrepeso u obesidad. A los perros se les debe sacar a pasear, de manera moderada, y no esperar ni obligarlos a que corran.

En cuanto al gato, se recomienda que tenga contacto con la naturaleza en el jardín de la casa y que no esté solo en el interior, pero siempre dentro de la propiedad. Se aconseja que se le facilite la vista desde la ventana y que tenga a su disposición lugares altos a donde pueda saltar para que se mantenga en movimiento. Hay que recordar que si el animal está estresado, se ve afectado su sistema inmune, lo cual puede desencadenar diferentes enfermedades.

Conducta y hábitos

En esta etapa de la vida, los animales son mucho más pasivos, por lo que duermen más horas al día que cuando tenían menos edad. Si tienen alguna molestia o dolor, puede ser que se mantengan enojados o de mal humor. Si el animal envejece sano, estará más tranquilo.

En el caso de que esté sufriendo en demasía por alguna afección, hay que considerar la eutanasia. En opinión de Lima, es una decisión compleja, pero si el animal ya no puede levantarse, no controla esfínteres, le duele la cadera, rodilla, cuello o columna o tiene un problema renal agudo, lo mejor es dejarlo descansar, pues no es vida ni para él ni para el dueño, quien es testigo de la condición de la mascota, que depende de analgésicos o fármacos para subsistir.

Afecciones comunes

Entre las enfermedades de la vejez de perros y gatos más frecuentes están las metabólicas como diabetes y obesidad; problemas articulares como osteartritis degenerativa; problemas de columna y cáncer. También, pueden desarrollar disfunciones cognitivas. Las enfermedades infecciosas son menos comunes, si se les ha llevado su calendario de vacunación al día a lo largo de su vida.

El gato, por su parte, suele desarrollar afecciones relacionadas con el hígado y riñones. Se debe continuar con su plan de higiene como baño, cepillado y corte de uñas. Es esencial que se mantenga una buena salud dental con limpiezas adecuadas realizadas por un veterinario, para evitar que tengan problemas bucales.

Medicina preventiva

Se les debe continuar administrando desparasitante contra parásitos internos y externos. Si no manifiestan ningún tipo de afección grave o crónica, llevarlo a chequeo médico dos veces al año. Además del examen clínico exhaustivo hecho por el veterinario, se recomienda hacerles análisis como hematología completa, de orina y para determinar el funcionamiento del bazo e hígado.

La importancia de llevar un estilo de vida saludable es para evitar que dependan de fármacos, los cuales tienen efectos secundarios para el organismo. Para alcanzar una longevidad exitosa, se debe encontrar los medios para reducir el impacto de la inflamación del organismo, y mantener los aspectos esenciales de la inmunidad protectora, se lee en el referido artículo.