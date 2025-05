Día del Maestro: 5 docentes destacados a nivel mundial

Dentro y fuera de Guatemala existen maestros que marcan la diferencia cada día. Aunque cada año se celebra el Día del Maestro en las aulas, los más sobresalientes se caracterizan por dejar huella mediante pequeñas acciones cotidianas de gran impacto.

Una de las condecoraciones mundiales más reconocidas es el Global Teacher Prize, el cual exalta la labor de educadores que sobresalen por acciones particulares que marcan una diferencia en sus comunidades.

De acuerdo con medios internacionales, esta condecoración es una especie de “Premio Nobel” para maestros a nivel mundial. Esta nominación es organizada por la Fundación Varkey en colaboración con la Unesco.

Según información oficial del Global Teacher Prize y la prensa extranjera, Mansour Al-Mansour (Arabia Saudita), Riffat Arif, conocida como Hermana Zeph (Pakistán), Keishia Thorpe (Estados Unidos), Ranjitsinh Disale (India) y Peter Tabichi (Kenia) han sido reconocidos con este galardón en los últimos años.

A continuación, se presentan algunos datos sobre estos maestros destacados:

1. Mansour Al-Mansour

Es un docente que ha enfocado sus esfuerzos en cambiar el curso de vida de estudiantes en situación vulnerable durante más de dos décadas, según la prensa internacional. Gracias a esta labor, obtuvo el Global Teacher Prize en febrero de 2025. Fue seleccionado entre más de 5 mil profesores provenientes de 89 países.

Se ha destacado como un educador visionario, humanitario y defensor del aprendizaje transformador. De acuerdo con la organización, es un testimonio vivo de resiliencia, pasión y compromiso inquebrantable con la educación.

2. Riffat Arif (Hermana Zeph)

Maestra paquistaní que fundó su propia escuela en el patio de su casa cuando tenía 13 años. Este centro educativo fue creado especialmente para niños cuyos padres no podían costear una matrícula escolar. Obtuvo el Global Teacher Prize el 8 de noviembre de 2023, en la sede de la Unesco en París, Francia.

En la actualidad, la escuela brinda educación gratuita a más de 200 niños desfavorecidos. La docente también imparte clases de defensa personal para niñas y ha realizado otras labores para apoyar a su comunidad. Según la Voz de América (VOA), ha brindado educación tanto a niños cristianos como musulmanes.

3. Keishia Thorpe

Es profesora de inglés en Estados Unidos. De acuerdo con la prensa estadounidense, recibió el Global Teacher Prize en 2021 por su labor de orientación y por hacer posible que la educación superior sea asequible para estudiantes de primera generación, inmigrantes o refugiados.

Se estima que el 95 por ciento de sus alumnos provienen de hogares de bajos recursos. Uno de sus mayores logros fue cofundar US Elite International Track and Field, Inc., una institución sin fines de lucro que ofrece oportunidades a estudiantes-atletas en riesgo, para que accedan a becas completas en universidades de Estados Unidos.

4. Ranjitsinh Disale

Galardonado en 2020, se ha desempeñado como profesor en una aldea de la India. Según el Global Teacher Prize, transformó las oportunidades de vida de la escuela primaria Zilla Parishad.

Uno de sus principales logros fue traducir los libros de texto oficiales a la lengua materna de sus alumnos e incorporar códigos QR únicos para facilitar el acceso a audiopoemas, videoconferencias, cuentos y tareas. Con ello, mejoró el acceso a la educación para estudiantes, en su mayoría de comunidades tribales con baja asistencia escolar y donde el matrimonio adolescente es común.

5. Peter Tabichi

Imparte clases de ciencias naturales en la Escuela Secundaria Mixta Diurna Keriko, en la aldea de Pwani, donde alumnos de diversas culturas y religiones estudian en aulas con recursos limitados.

Además de docente, es hermano franciscano y dona el 80 por ciento de sus ingresos mensuales para ayudar a los necesitados. “Su dedicación, trabajo arduo y fe ciega en el talento de sus alumnos han llevado a su escuela, con escasos recursos y ubicada en una zona rural remota de Kenia, a triunfar tras competir con las mejores escuelas del país en concursos nacionales de ciencias”, menciona Global Teacher Prize.