Día Mundial de las papas fritas: su curioso origen y por qué se celebra el 20 de agosto

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de las papas fritas, uno de los bocadillos preferidos por personas de todas las edades.

Además de su notoriedad en redes sociales, esta fecha cuenta con antecedentes que generan debate.

De acuerdo con medios internacionales, el origen de esta celebración es incierto, aunque se ha popularizado a nivel global debido a que millones de personas acompañan diversos platillos con papas fritas.

Diversas fuentes señalan que el origen de las papas fritas como bocadillo internacional es motivo de disputa entre Bélgica y Francia.

¿Dónde nacieron las papas fritas?

Existen dos versiones. En una de ellas, se atribuye a Bélgica la invención de este platillo. Según Infobae, los belgas afirman que surgió en el siglo XVII, cuando los habitantes del valle del río Mosa solían freír pequeños pescados. Sin embargo, cuando el río se congelaba y no podían pescar, los reemplazaban por papas cortadas en forma de bastón.

De acuerdo con La Voz, en Bélgica también se señala a Monsieur Frits como el inventor de las papas fritas, al haber desarrollado su método original de cocción.

Por su parte, ambas fuentes coinciden en que los franceses adjudican el invento a vendedores ambulantes que ofrecían pommes frites a orillas del Sena, específicamente en el Pont Neuf, en París. En la actualidad, las papas fritas se consumen en todo el mundo, en especial en Estados Unidos y Perú, según Infobae.

Aunque el verdadero origen de las papas fritas —y de esta conmemoración— sigue siendo un misterio, miles de personas en el mundo las disfrutan en múltiples ocasiones y contextos.