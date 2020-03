El adiós a Mark Blum, actor de “You” de Netflix, quien murió por coronavirus

Mark Blum, actor estadounidense. (Foto: Twitter/@BetaDroidIndia)

“¡Lamentable!, el teatro y cine han perdido a una estrella, Mark Blum perdió la batalla contra el coronavirus”, consignaba en una nota Show News.

De acuerdo con la publicación, Mark Blum murió a los 69 años después de haber contraído el coronavirus.

“Con amor y corazones, Playwrights Horizons rinde homenaje a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y un artista consumado que falleció esta semana”, comunicó por las redes sociales la compañía teatral.

Además de protaginizar a Mr. Mooney en You de Netflix, Blum también encarnó a Union Bob en la serie Mozart in the Jugle de Amazon

“Recientemente, estuvo bastante participativo en programas de televisión como Almost Family, Succession y The Good Fight”, consigna Show News.

Blum, nacido en 1950 en New Jersey, perdió la vida este jueves en un hospital de Nueva York.