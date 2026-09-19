El Día Internacional del Aperitivo y otras conmemoraciones del 19 de septiembre

conmemoraciones

El Día Internacional del Aperitivo y otras conmemoraciones del 19 de septiembre

Las conmemoraciones y festejos de este día son de lo más variado: Aunque algunos son serios, otros nacen con motivos comerciales o como una broma.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

|

time-clock

Assortment of Spanish pintxos on wooden table

Los bocadillos son parte de los aperitivos a los que se les dedica este día. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Pocas son las personas que no disfruten de una "boquita" durante alguna celebración. Esos bocadillos tienen el objetivo de abrir el apetito, pero muchas veces pueden ser lo mejor del menú. Sin embargo, crear un Día Internacional del Aperitivo, suena un poco exagerado, pero existe y es precisamente el 19 de septiembre.

El sitio www.diainternacionalde.com señala que fue una famosa marca de papas y bocadillos la que promovió la creación de esta particular celebración con la que se rinde tributo a la costumbre de degustar esos alimentos en porciones pequeñas, antes de los banquetes.

Era una broma

Pero la anterior no es la celebración más particular, porque aunque cueste creerlo, el 19 de septiembre también está establecido como el Día Internacional de hablar como pirata, y aún más increíble puede sonar el hecho de que sean más de 40 países los que lo conmemoran. Y sí, este festejo nació como una broma. Fue creado en 1995 por John Baur (Ol' Chumbucket) y Mark Summers (Cap'n Slappy).

Ambos jugaban un partido de tenis, cuando uno de ellos se lastimó y exclamó "Arrrrrr", ambos se rieron y propusieron una fecha para celebrar. Le enviaron la propuesta a un locutor humorístico y poco a poco se fue expandiendo la tradición, al punto que se organizan festejos y medios como The Washington Post, CNN, The Sun y Daily Mail le han hecho eco en sus publicaciones.

LECTURAS RELACIONADAS

Cada una de las tareas asignadas puede ser aprovechada para establecer vínculos y fijar aprendizajes. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Las tareas del hogar: una oportunidad para compartir y aprender

chevron-right
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Harrison Ford and Calista Flockhart arrive for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY

El amor brilló en los Emmy 2026: las parejas más enamoradas

chevron-right

La repercusión cultural ha sido sorprendente y hay canciones como Talk Like a Pirate Day y What? It´s Can(n)on del cantante de folk Tom Smith que aluden a la celebración directamente.

De acuerdo con el sitio Infobae, en los países que se celebra actualmente, las formas de participación son diversas: desde vestirse con parches en el ojo y patas de palo, hasta organizar eventos benéficos, concursos de acento pirata y actividades en redes sociales.

Menos risas

El 19 de septiembre también hay conmemoraciones internacionales más serias como:

  • El Día de la Marca Propia: fue impulsado por la cadena de supermercados ALDI, con el objetivo de reflexionar sobre el valor de los productos de marca propia (es decir las de comerciantes locales)
  • El Día Internacional de Concienciación sobre la Mordedura de Serpiente: nació con el objetivo de crear conciencia sobre la incidencia mundial de las lesiones por mordedura de serpiente, además busca sensibilizar a la población sobre cómo prevenir las mordeduras de serpiente.
  • El Día Internacional de la Disección Aortica: Se busca despertar la conciencia acerca de esta enfermedad rara que se caracteriza por la ruptura de la capa interna de la aorta y que amenaza la rotura de su capa exterior.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Lee más artículos de Ana Lucía Mendizábal Ruiz

ARCHIVADO EN:

Aperitivos Conmemoraciones Mordedura de serpiente Piratas 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM