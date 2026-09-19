El Día Internacional del Aperitivo y otras conmemoraciones del 19 de septiembre

Pocas son las personas que no disfruten de una "boquita" durante alguna celebración. Esos bocadillos tienen el objetivo de abrir el apetito, pero muchas veces pueden ser lo mejor del menú. Sin embargo, crear un Día Internacional del Aperitivo, suena un poco exagerado, pero existe y es precisamente el 19 de septiembre.

El sitio www.diainternacionalde.com señala que fue una famosa marca de papas y bocadillos la que promovió la creación de esta particular celebración con la que se rinde tributo a la costumbre de degustar esos alimentos en porciones pequeñas, antes de los banquetes.

Era una broma

Pero la anterior no es la celebración más particular, porque aunque cueste creerlo, el 19 de septiembre también está establecido como el Día Internacional de hablar como pirata, y aún más increíble puede sonar el hecho de que sean más de 40 países los que lo conmemoran. Y sí, este festejo nació como una broma. Fue creado en 1995 por John Baur (Ol' Chumbucket) y Mark Summers (Cap'n Slappy).

Ambos jugaban un partido de tenis, cuando uno de ellos se lastimó y exclamó "Arrrrrr", ambos se rieron y propusieron una fecha para celebrar. Le enviaron la propuesta a un locutor humorístico y poco a poco se fue expandiendo la tradición, al punto que se organizan festejos y medios como The Washington Post, CNN, The Sun y Daily Mail le han hecho eco en sus publicaciones.

La repercusión cultural ha sido sorprendente y hay canciones como Talk Like a Pirate Day y What? It´s Can(n)on del cantante de folk Tom Smith que aluden a la celebración directamente.

De acuerdo con el sitio Infobae, en los países que se celebra actualmente, las formas de participación son diversas: desde vestirse con parches en el ojo y patas de palo, hasta organizar eventos benéficos, concursos de acento pirata y actividades en redes sociales.

Menos risas

El 19 de septiembre también hay conmemoraciones internacionales más serias como: