El amor brilló en los Emmy 2026: las parejas más enamoradas

Los premios Emmy 2026 brillaron y no solo por las luces intensas y los galardones que durante la gala se entregaron. También se volvieron motivo de atención las parejas de enamorados que asistieron a la ceremonia y que a través de gestos cariñosos demostraron que el amor sigue siendo protagonista. Entre los famosos enamorados que más llamaron la atención se encontraban Harrison Ford y Calista Flockhart, Noah Wyle y Sara Wells, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey, Brenda Song y Macaulay Culkin y Tom Holland y Zendaya.

Harrison Ford y Calista Flockhart: contra los pronósticos

Cuando en 2002 comenzaron a salir no faltaron las voces de rechazo y malos augurios. Su marcada diferencia de edad parecía adelantar un fracaso amoroso. Sin embargo, la pareja conformada por el protagonista de Indiana Jones y Han Solo, que hoy tiene 84 años, y la actriz que dio vida a Ally McBeal de 61 confirmaron su amor cuando en 2010 se casaron y es frecuente verlos luciendo su amor en eventos como el Emmy.

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey: el amor crece

Si algo conmovió a los asistentes a la gala fue el discurso que Tom Pelphrey le dedicó a su amada Kaley Cuoco, quien no pudo evitar llorar ante las cámaras. Ambos esperan su segundo hijo que está previsto que llegue en cinco meses. El ganador del premio a Mejor actor de reparto en una serie dramática por su papel en Task dijo: "Y a mi actriz favorita de esta sala, mi amor, mi mejor amiga, mi compañera, la muy embarazada Kaley Cuoco: Te quiero más que a nada, y nuestra familia es la joya de la corona de mi vida".

Tom Pelphrey y Kaley Cuoco celebran el Emmy que obtuvo el actor como actor de reparto. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Zendaya y Tom Holland: con o sin anillo

Tom Holland tiene uno o varios secretos. El primero es si se ha casado o no con Zendaya. Otro es el que pone en práctica cuando sabe que a la que le toca brillar es a ella. Durante la gala, decidió dejar que su pareja desfilara sola en la alfombra roja mientras él la esperó ya dentro del teatro para disfrutar de la ceremonia. Los admiradores de ambos pueden no estar seguros de su estado civil, pero lo que ambos proyectan es enamoramiento.

Tom Hollandy Zendaya (Foto Prensa Libre: EFE/ Daniel González)

Noah Wyle y Sara Wells: el éxito de la discreción

En la relación de esta pareja lo primordial ha sido la naturalidad. Se conocieron en 2000 gracias a unos amigos en común. No permitieron que la fama del entonces protagonista de ER los convirtiera en comidilla de los medios. Así fundaron su familia y ahora disfrutan del éxito. El lunes 14 de septiembre ella estuvo ahí para aplaudir cuando él se hizo acreedor dos Emmy por su trabajo en The Pitt.

Noah Wyle y Sara Wells (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Brenda Song y Macaulay Culkin: la plenitud

Sus sonrisas lo dicen todo: Brenda y Macaulay son el uno para el otro. Ambos fueron niños artistas y cada uno tuvo experiencias distintas. Él ha dicho en repetidas ocasiones que ella lo salvó. Ahora, los actores que se conocieron en 2017 durante el rodaje de Changeland, gozan de su amor que se refleja en el intercambio de miradas y gestos de cariño a su paso por la alfombra roja. En casa los esperan sus hijos Dakota y Carson. Aunque aún no se dan el sí definitivo, están comprometidos desde 2022.