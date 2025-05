El nuevo perfil del papa León XIV en Instagram supera el millón de seguidores en menos de 24 horas

Este 13 de mayo se dio a conocer el nuevo perfil oficial del papa León XIV en Instagram. De acuerdo con datos de la plataforma, la cuenta sumó 1.5 millones de seguidores en menos de 24 horas.

Asimismo, se publicó la primera publicación de León XIV en esa red social. Esta consiste en un carrusel de 17 fotografías. Las imágenes muestran cómo han transcurrido los primeros momentos del papado del nuevo líder católico.

El usuario de esta cuenta oficial es @pontifex —Pope Leo XIV—, la cual ya aparece como un perfil verificado. En cuanto a la cuenta del papa Francisco, esta continuará vigente, por si alguna persona desea consultar sus publicaciones anteriores.

Respecto a la descripción del perfil, en esta aparece la frase Peace be with you all, que se traduce como “Que la paz sea con todos ustedes”. Por otro lado, los derechos de autor de esta cuenta pertenecen a Vatican News.

La primera publicación en Instagram del papa León XIV

La publicación muestra algunos momentos de estos primeros días de pontificado, como su aparición en la basílica de San Pedro tras la fumata blanca del cónclave, o cuando acudió a rezar ante la tumba del pontífice argentino en la basílica de Santa María la Mayor. Además, replicó este contenido mediante una historia en la misma red social. También lo acompañó con un pasaje de su primer discurso a los fieles tras su elección, traducido en nueve idiomas:

“La paz esté con todos ustedes. Este es el primer saludo de Cristo resucitado, el Buen Pastor. También yo quisiera que este saludo de paz entre en sus corazones, llegue a sus familias, a todas las personas, dondequiera que estén, a todos los pueblos, a toda la Tierra”, escribió en Instagram, en inglés en primer lugar.

Esta primera publicación acumula cientos de comentarios y alrededor de 411 mil reacciones en Instagram. León XIV ha decidido mantener una presencia activa en redes sociales y, además de este perfil en Instagram, seguirá utilizando el perfil pontificio en la red social X, @pontifex, que cuenta con unos 52 millones de seguidores entre todas las cuentas, divididas en nueve idiomas.

Este será su único perfil oficial en dicha red social, donde en los últimos días han proliferado cuentas falsas.