El señor del espejo humeante: ¿qué representa la instalación creada por Selvin García?

"Tezcatlipoca es un ser mítico que se representa en la noche, la magia y el oráculo. Puede ver a través de los hombres mediante un espejo oscuro que absorbe la imagen de quien observa y devuelve la oscuridad que el hombre trata de ocultar, dejando al desnudo su verdadera intimidad y verdadero yo". Así se describe el personaje que representa la pieza El señor del espejo humeante, del artista Selvin García, que puede observarse en el Proyecto Cultural Poporopo.

"La instalación recrea los elementos de poder de la obsidiana, cortante, oscura y mitológica que permanece en el silencio como un poder oculto solo abierto a quien posee el valor y la fuerza de enfrentarse al espejo, a verse a sí mismo mediante el silencio y la contemplación", explica García en la nota de presentación de la exposición.

La pieza se compone por tres lienzos de manta cruda de formato rectángulo vertical en la que el artista realizó dibujos con carboncillo natural. En el se observan figuras intrincadas inspiradas en elementos iconográficos de Mesoamérica que representan los poderes mitológicos bajo su presencia abstracta y semi figurativa, detalla.

Las tres piezas centradas observan de frente al espectador y se alinean semicircularmente alrededor de una silla con astillas de obsidiana incrustada y en la cabecera de la silla, un espejo circular de obsidiana. Esto representa la presencia de estos elementos espirituales que exigen sacrificio y aceptación del sufrimiento para asumir el destino que se observa en el espejo, entendiendo el sufrimiento como un camino natural de la vida que debe ser observado y apreciado en vez de ocultarlo bajo máscaras y mentiras. El conjunto posee unas ramas de árbol para generar el ambiente de luces y sombras propias de una selva o entorno natural en el que nace la obsidiana, es decir, los yacimientos de este material.

La pieza posee materiales tan valiosos como la obsidiana y la manta cruda. (Foto Prensa Libre: Cortesía Selvin García)

La pieza cierra con una silla de madera con chayes de obsidiana incrustados y con un espejo de obsidiana, toda tallada a mano, como referente de la presencia de la protección de esta piedra, así como la cosmovisión maya representada en este material.

La obsidiana y su significado

En el mundo prehispánico, la obsidiana es un elemento fundamental y casi indispensable. "Es determinante para el apogeo o caída de una civilización", señala la nota de prensa de la muestra. Añade que este elemento, se encuentra relacionado con diversas actividades de la vida como por ejemplo: cortar árboles, la agricultura, caza de animales... Está en los cetros y símbolos de poder de gobernantes y sacerdotes.

Es mencionada como objeto cortante en el Popol Vuh cuando los héroes gemelos entran a la casa de las navajas y dicen “no nos hagáis daño, a cambio os daremos las carnes de todos los seres vivientes como vuestro alimento”.

En la nota curatorial se cita al investigador Bernardino de Sahagún, quien señala que la obsidiana se utilizaba en mujeres embarazadas

durante los eclipses, mientras que también se podía utilizar como herramientas para sangrados y pulverizada para aliviar dolores de músculos y huesos. También se le asocia al rayo por la creencia de que surgen en los lugares donde cayó un rayo, sin embargo, su origen es volcánico, se refiere.

Selvin García asegura: "Mi trabajo ve hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que las culturas antiguas y universales observaron, vivieron y aprendieron, totalmente convencido de que las respuestas a nuestras preguntas actuales ya fueron dadas. Solo hay que hacer silencio para aprender a leer y escuchar en la quietud y la paciencia, virtudes tan escasas en el día de hoy y por ello, con mucha más importancia".

La pieza de Selvin García está expuesta al público hasta el 7 de noviembre. El 14 de octubre a las 19:30 horas habrá un recorrido guiado por parte del artista

Fechas

Hasta el 7 de noviembre

Horarios

De martes viernes de17 a 21 horas y los finesde semana de las 15 a las 21 horas

Lugar

Proyecto Cultural Poporopo, 4a calle 7-46 zona 1.

Admisión

Libre

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