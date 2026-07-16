1 de septiembre de 1954: Carlos Castillo Armas asume la Presidencia

Ofrecemos a continuación el texto de la trascendental acta en la cual se deja constancia de la renuncia a sus cargos de vocales de la Junta de Gobierno del coronel Elfego H. Monzón y el mayor Enrique T. Oliva, y de la forma en que el coronel Carlos Castillo Armas asumió la Presidencia de la República, desde el 1 de septiembre a mediodía.

“Guatemala, 31 de agosto de 1954. Señor teniente don Carlos Castillo Armas, Palacio Nacional: Muy estimado compañero y amigo, un examen sereno de la realidad nacional nos ha persuadido de la necesidad de hacer a usted la siguiente exposición: hemos llegado al convencimiento de que es absolutamente indispensable depositar el mando del gobierno en una sola persona... Es absolutamente indiscutible la popularidad, el cariño de que usted goza y reconocemos su capacidad para gobernar a la nación; por lo tanto, es deber nuestro resignar voluntaria y espontáneamente los poderes de que estamos investidos”.

Ejército ratifica lealtad

Plena ratificación de su lealtad hizo ayer el Ejército Nacional al coronel Carlos Castillo Armas, presidente de la República, durante la visita que el mandatario hiciera en horas de la tarde a diferentes instalaciones militares, con una visita a la Escuela Politécnica y asistencia al acto de 81 aniversario.

81 aniversario sin cadetes

En el acto de aniversario se notó la ausencia de la compañía de caballeros cadetes que, en otros años, fuera eje de la festividad, cosa que este año no pudo llevarse a cabo por las razones que son de dominio público. El director de la escuela, coronel Carlos Arana, dirigió un discurso y luego hubo una recepción.

Desde tempranas horas, los cadetes fueron conducidos a bordo de transportes militares fuera de la capital, dividiéndose en dos grupos, uno de los cuales fue a Chimaltenango y el otro a Antigua.

El 2 de septiembre hubo en el Parque Central una manifestación de apoyo al nuevo presidente.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.

*Se integran textos originales de tres notas de los números 980 y 981.