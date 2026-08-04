Escenario
10K de Leyenda 2026: la carrera nocturna que revive la tradición oral en las calles de Antigua Guatemala
La noche transformará las calles de Antigua Guatemala en el escenario de la 10K de Leyenda, una carrera en la que personajes como la Llorona acompañarán el recorrido de los participantes.
Personajes de leyendas recorren la Antigua Guatemala durante la 10k 2025. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)
El misticismo de la tradición oral guatemalteca se fusionará con el deporte durante la edición 2026 de la 10K de Leyenda, que se celebrará en Antigua Guatemala, donde toda la familia podrá correr vestida de su personaje favorito.
Este evento, que según Más Deporte hace referencia a las leyendas que rondan Antigua Guatemala, da la oportunidad a los participantes de personificar a el Sombrerón, la Llorona, la Siguanaba, la Carroza de la Muerte, la Tatuana, los nazarenos u otros personajes durante la carrera.
La actividad fusiona cultura y deporte, y llevará a los amantes del running a recorrer las calles empedradas que, al anochecer, refuerzan ese misticismo. En su quinta edición, busca rescatar la tradición oral del país e incentivar la actividad física.
Niños, adultos y mascotas son bienvenidos a participar en este evento, que reúne no solo a los antigüeños, sino también a amantes del deporte de distintos puntos del país e, incluso, a participantes internacionales.
"Hay historias que solo se cuentan… y otras que se corren", dice la invitación a ser parte de esta actividad, que volverá a llenar de historia, misterio y deporte la ciudad colonial.
Fecha:
Sábado 10 de octubre del 2026
Hora:
19 horas
Lugar:
Parque Central de Antigua Guatemala
Precio:
Q160 por participante
Inscripción:
https://shop.tiempototal.com.gt/application-view-home
La inscripción incluye:
- Número
- Chip
- Medalla
- Hidratación
- Fruta
- Certificado digital
- Fotografías
- Seguro
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento