10K de Leyenda 2026: la carrera nocturna que revive la tradición oral en las calles de Antigua Guatemala

El misticismo de la tradición oral guatemalteca se fusionará con el deporte durante la edición 2026 de la 10K de Leyenda, que se celebrará en Antigua Guatemala, donde toda la familia podrá correr vestida de su personaje favorito.

Este evento, que según Más Deporte hace referencia a las leyendas que rondan Antigua Guatemala, da la oportunidad a los participantes de personificar a el Sombrerón, la Llorona, la Siguanaba, la Carroza de la Muerte, la Tatuana, los nazarenos u otros personajes durante la carrera.

La actividad fusiona cultura y deporte, y llevará a los amantes del running a recorrer las calles empedradas que, al anochecer, refuerzan ese misticismo. En su quinta edición, busca rescatar la tradición oral del país e incentivar la actividad física.

Niños, adultos y mascotas son bienvenidos a participar en este evento, que reúne no solo a los antigüeños, sino también a amantes del deporte de distintos puntos del país e, incluso, a participantes internacionales.

"Hay historias que solo se cuentan… y otras que se corren", dice la invitación a ser parte de esta actividad, que volverá a llenar de historia, misterio y deporte la ciudad colonial.

Fecha:

Sábado 10 de octubre del 2026

Hora:

19 horas

Lugar:

Parque Central de Antigua Guatemala

Precio:

Q160 por participante

Inscripción:

https://shop.tiempototal.com.gt/application-view-home

La inscripción incluye:

Número

Chip

Medalla

Hidratación

Fruta

Certificado digital

Fotografías

Seguro

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento