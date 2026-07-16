14 de julio de 1960: Mortífero incendio en hospital psiquiátrico deja cientos de víctimas

Por Luis Morales Chúa

Un incendio de grandes proporciones se desató anoche, poco después de las veinticuatro horas, en el hospital neuropsiquiátrico, situado en la doce calle entre primera avenida y avenida Elena de la zona 1, causando considerables daños personales.

Las llamas principiaron en la cocina situada cerca de los dormitorios de la sección de mujeres, donde más de seiscientas enfermas dormían en el momento en que se originó el siniestro.

Un centenar de ellas lograron escapar hacia el patio general que da sobre la doce calle, pero quinientas o más quedaron atrapadas por la barrera de llamas que les impedía salir de los dormitorios.

Numerosos enfermos perecieron quemados en un pavoroso incendio que destruyó esta madrugada el hospital neuropsiquiátrico y parte del hospital general. Quince o más resultaron con quemaduras y un número aproximado de 200 escapó saltando paredes y ventanas y se perdió en distintas direcciones de la ciudad capital.

El inicio del incendio

El siniestro principió a las cero horas 15 minutos y a las cinco de la mañana las llamas no hablan sido extinguidas todavía. La espesa nube de humo que envolvía las ruinas del hospital impedía hacer un cálculo exacto del número de muertes.

En los dormitorios del departamento de mujeres, muchas pacientes quedaron atrapadas al propagarse las llamas y sucumbieron. El edificio —un viejo caserón inaugurado el diez de marzo de 1890 quedó reducido a cenizas, casi totalmente. Sólo se salvó un ala en la que se encuentran instaladas las hermanas de la caridad, las oficinas administrativas y la farmacia.

Los informes rendidos al presidente de la República, —quien hizo acto de presencia en el lugar del trágico suceso— indicaban que, por lo menos diez pacientes —mujeres todas— habían muerto. Pero miembros del cuerpo voluntario de bomberos que fueron los primeros en llegar dijeron que la cifra de muertos era de más de 200.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.

*Textos extraídos de notas de las ediciones 2765 y 2766, editados por motivos de claridad y espacio.