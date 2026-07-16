16 de abril de 1961: Templo de Esquipulas es elevado a Basílica

Por Rafael Matta Retana

Desde ayer a las 11.30 horas en que monseñor Mario Casariego, obispo auxiliar de la arquidiócesis leyó las correspondientes bulas pontificias, el santuario de la Villa de Esquipulas quedó elevado al rango de insigne basílica nacional y de Centroamérica. Dicho templo fue inaugurado en enero de 1759.

La impresionante ceremonia, a la que asistieron millares de feligreses y jerarcas de la iglesia de Centro América y Panamá, se inició desde las 5 de la mañana con misas rezadas.

A las 9 inició la solemne procesión del Santísimo Sacramento que de la iglesia parroquial se dirigía al histórico santuario.

Asistió también el presidente de la república, general e ingeniero Miguel Ydígoras; el presidente del Organismo Judicial Hernán Morales Dardón; el presidente del Legislativo, Rubén Flores Avendaño; el alcalde capitalino Luis Fernando Galich. También asistieron representantes de los gobiernos de El Salvador y Honduras.

Asistentes del evento

El templo barroco se encontraba totalmente lleno y era casi imposible poder moverse al interior. Peregrinos de distintos países se encontraban en oración. El santuario estaba bellamente iluminado mientras miles de candelas se consumían en las manos de los feligreses.

Un coro compuesto por integrantes de colegios católicos de la capital entonaba cantos religiosos. Monseñor Mariano Rosell y Arellano, arzobispo de Guatemala y prelado nullios de Esquipulas ofició la misa. La bula fue firmada por el papa Juan XXIII el 27 de enero de 1961 y fue leída en latín y en español.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.

*Texto de la nota original con leves acotaciones