escenario
19 de abril de 1952: Doroteo Guamuch gana Maratón de Boston
Guatemaltecos obtienen el primer lugar y el tercero respectivamente en una competencia retadora de 42 kilómetros en 1952. Doroteo Guamuch se consolida como símbolo deportivo nacional.
Doroteo Guamuch durante la carrera en Boston, Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Por Humberto Arias Tejada*
La hazaña realizada el sábado pasado por nuestro gran corredor de largas distancias, Mateo Flores es digna de escribirse con letras de oro. Porque no es solo el hecho de haber obtenido un primer puesto en una maratón sino las condiciones en que se ganó.
Mateo llegó con pocos días de anterioridad a la gran competencia de Boston, por lo que no tuvo suficiente tiempo para aclimatarse. Hay que considerar el factor clima, alimentación, desconocimiento del terreno y varios factores tremendamente importantes en el resultado de un evento de esta naturaleza.
Mateo Flores entró primero batiendo el récord anterior de esta competencia en 4 segundos. El nuevo récord establecido por Mateo es de 2 horas, 31 minutos, 53 segundos. El segundo, que fue el norteamericano Vic Drygall de Nueva York, entró a la meta con 3/4 de milla atrás de Mateo.
Tercero fue el también guatemalteco Luis Velásquez que había finalizado 5o. en una competencia días antes. Guillermo Rojas, el otro as chapín hizo algo increíble: entró en puesto 27, habiendo corrido bajo fuertes dolores abdominales producidos por una apendicitis que se descubrió al terminar la carrera y de la que fue operado el mismo día.
LECTURAS RELACIONADAS
Máxima exaltación
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en sesión, acordó dirigirse al ciudadano presidente de la República solicitando para el deportista Doroteo G. Flores, "el máximo galardón que se puede conferir a un guatemalteco, como es la Orden del Quetzal”, en su carácter honorífico y sin pensión, por tratarse de un deportista aficionado (amateur); y hacer en nombre del deporte nacional un llamado a la ciudadanía para asistir al recibimiento de nuestros corredores, en fecha que será oportunamente anunciada.
En su importante resolución, la CDAG dispone también rendir homenajes a Luis H. Velásquez (tercer lugar de la maratón).
Escribir la historia
Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.
*Crónica original del número 259, con datos complementarios, por claridad y espacio. Se titula con el nombre correcto del deportista.