23 de marzo de 1982: Asonada militar derroca al general Lucas García

9.30 horas

Movimiento de tropas y tanquetas frente al Palacio Nacional, buscando posiciones.

10.30 horas

Los parques Central y Centenario están rodeados de tanquetas y centenas de soldados con la manga derecha arremangada, posiblemente como identificación de pertenecer al movimiento.

11.00 horas

Se rumorea que los destacamentos de Cobán y Quetzaltenango no se someten al golpe de Estado contra el gobierno de Romeo Lucas García.

11.20 horas

Los oficiales del ejército informan a los periodistas que una sola voz habrá para informar de los acontecimientos y que no se pueden tomar fotos, ni filmar para la televisión.

El presidente Romeo Lucas García junto con el canciller de Honduras, el coronel César Elvira Sierra. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

13.50 horas

Los oficiales al mando, en el área del Parque Central, informan que aún no se ha llegado a ningún acuerdo. El presidente Lucas no accede. Se da un plazo que vencerá a las 15 horas. Orden de disparar al Palacio Nacional será dada a esa hora de no rendirse el presidente.

13.55 horas

Llega el general Efraín Ríos Montt, a bordo de una camioneta Volkswagen con placas de Texas, EE. UU.

14.40 horas

Oficialmente se informa que el general Ríos Montt está a cargo de la situación.

16.02 hora

Cinco vehículos salen de la 5a. calle y doblan al sur por la Sexta Avenida. El hasta ese momento presidente de la República abandona el Palacio Nacional.

16.40 horas

Los oficiales a cargo en el área del parque informan que habrá una conferencia de prensa en la que el propio general Ríos Montt dirá quienes lo acompañan en la Junta Representativa de Gobierno.

Efraín Ríos Montt en 1982 junto a los integrantes de la junta de gobierno. (Foto: Hemeroteca PL)

Declaración

El movimiento armado "es exclusivamente institucional, para revitalizar las instituciones y rescatar los valores morales que se han quebrado y los hombres han ensuciado", dijo ayer, a las 17.00 horas, el general Efraín Ríos Montt, presidente de la junta militar que, a las 10.00 horas, había depuesto al gobierno del general Romeo Lucas García.

—Quería informarles: El día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. En este momento integramos la junta de gobierno tres personas, el general Horacio Maldonado Schaad, el coronel Francisco Gordillo Martínez y yo... Queremos manifestar al pueblo que el movimiento es exclusivamente institucional, para revitalizar las instituciones y para revalorizar los valores”.

“Nosotros, militares, queremos expresarles lo siguiente: Ninguno de quienes estamos aquí —miembros de la junta— tiene interés en participar en ninguna actividad política”.

Se declara presidente

—Gracias, Dios mío, tú me has traído hasta aquí —dijo el general Efraín Ríos Montt, luego de declararse presidente de la República, durante la sorpresiva ceremonia que tuvo lugar antes del mediodía —del 8 de junio 1983—, en el salón de recepciones del Palacio Nacional.

Fuerte movimiento de tropas hubo ayer en el Palacio Nacional desde tempranas horas, antes de que fueran del conocimiento público las renuncias de los triunviros general Horacio Egberto Maldonado Schaad y coronel Francisco Luis Gordillo Martínez.

*Con información de las ediciones 9404 y 9476

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.