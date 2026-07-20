26 de julio de 1957: Asesinan al presidente Castillo Armas

En forma alevosa y artera fue asesinado, anoche, el presidente de la República, coronel Carlos Castillo Armas, por el soldado Romeo Vásquez Sánchez, militante comunista, según se estableció por documentos que fueron encontrados en la Casa Presidencial.

El crimen fue perpetrado por Vásquez Sánchez cuando el presidente Castillo Armas, sin poder intuir la tragedia que se aproximaba, se dirigía con su señora esposa al comedor. Vásquez Sánchez, con toda la sangre fría de quien, indudablemente, premeditó su crimen largo tiempo, al aproximarse los esposos, presentó armas en fingida actitud de respeto y en ese momento, se echó a la cara la carabina 7 milímetros que portaba y a mansalva hizo cuatro disparos al cuerpo del coronel Castillo Armas, quien de acuerdo con los datos recopilados pereció instantáneamente.

Sucesor juramentado

El primer designado a la Presidencia de la República, licenciado Luis Arturo González, fue llamado a ejercerla mediante decreto 1191 del Congreso Nacional.

Se declaró un estado de sitio por 30 días en todo el país y un toque de queda de las 21 horas hasta las 6 de la mañana. Están prohibidas las reuniones de más de cuatro personas.

El cuerpo del coronel Castillo Armas será velado desde las 10 horas del 27 de julio en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional.

Sobre la velación

El cuerpo del expresidente de Guatemala ha sido objeto de la visita de millares de personas de los diferentes sectores sociales del país, que han querido ver por última vez el rostro del coronel Castillo Armas, que yace luciendo su uniforme militar, las condecoraciones que poseía, un crucifijo y la banda presidencial cruzada sobre el pecho.

Nueve días de duelo nacional se decretaron, a partir de ayer, con suspensión de labores en todas las oficinas públicas y se asienta que el cadáver del coronel Castillo Armas permanezca en capilla ardiente en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional, durante los días 27, 28 y 29 de julio.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.

*Síntesis elaborada con textos de notas de los números 1,862, 1,863 y 1,864 de Prensa Libre.