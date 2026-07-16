28 de julio de 1954: Busazo deja 44 muertos

Hasta las 22 horas de ayer no había sido posible identificar a ninguno de los 44 muertos en el terrible accidente ocurrido la noche del martes (27 de junio de 1954) a las 23.30 horas entre los kilómetros 45 y 46 de la carretera al puerto de San José, en las vueltas de Jurún.

La imposibilidad de identificar a las víctimas radica en que son originarios de Joyabaj, de donde eran trasladados a la finca El Caobanal. Los muertos son 22 hombres, 12 mujeres y 9 niños; los heridos, 13 hombres, 1 mujer y 13 niños. Estos fueron trasladados al centro hospitalario del IGSS en Escuintla, en donde se hacen esfuerzos desesperados por salvar a aquellos que se encuentran en estado de gravedad.

El vehículo que volcó era marca Ford de placas 16-938, manejado por José Luis Muñoz, quien resultó con golpes y heridas de consideración.Interrogado por la Policía, el chofer manifestó que venía de Joyabaj; que en Rabinal tuvo que arreglar los frenos porque no respondían como era debido y en las vueltas de Jurún se dio cuenta de que se habían desconectado por completo, por lo que trató de encunetar el vehículo, pero con tan mal cálculo que fue a dar a un profundo barranco. Muchos de los muertos fueron a dar en las aguas del río Michatoya.

Tan pronto como las autoridades se dieron cuenta de la catástrofe, se procedió al rescate de las víctimas, operación que terminó a las 11 horas de ayer. Fue una tarea macabra realizada entre los ayes de los golpeados y heridos y la terrible impresión de los rostros desfigurados de los fallecidos.

Se espera que en el curso del día de hoy se presenten familiares de las víctimas para identificarlos.

Seguimiento: un día después, se publicó que había subido a 47 el número de fallecidos.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.

*Noticia publicada en el ejemplar 930, con leves ediciones.