5 de mayo de 1990: Avión comercial se estrella en zona 7

Por Silvino Velásquez, Víctor Cruz, Raúl Meoño, Mario Reyes y Ricardo Bin.

Dieciséis personas perecieron, 20 resultaron heridas y con quemaduras, cinco intoxicadas y 16 viviendas destruidas al caer ayer, sábado 5 de mayo, sobre las colonias Nueva Montserrat y El Rodeo, de la zona 7, un avión comercial de carga, de la empresa Aerial Transit Company, con oficinas en Miami.

La aeronave había despegado del aeropuerto La Aurora rumbo a Miami, y 30 segundos después el piloto reportó una pérdida de potencia e indicó que retornaba a la pista. Esa fue la última comunicación con la torre de control.

Según el subdirector de Aeronáutica Civil, Natzul Méndez, el avión modelo DC-6 salió de la Terminal Aérea La Aurora a eso de las 14:50 horas, rumbo a Miami, transportando 28 mil libras de carga, consistente en ropa y arveja china.

Así ocurrió

El avión chocó primero contra tres casas de la colonia Nueva Montserrat, luego rebotó hacia un campo situado a una cuadra de distancia, dio un violento viraje y cayó contra la casa de la colonia Lomas del Rodeo, ubicada en la 4a. calle 40-15. Allí explotó y se incendió. Las turbinas del avión y partes del fuselaje cayeron en otras viviendas. Lo inflamable del combustible del avión originó un incendio de grandes proporciones.

La tripulación murió y también seis personas quedaron carbonizadas. La Policía reportó la muerte de un niño que se transportaba en una bicicleta cuando se produjo el accidente.

Explotan tragantes

El combustible derramado se filtró en los tragantes de dicha colonia, lo que provocó que, al unirse a los gases subterráneos, se produjera una serie de explosiones que levantaron las tapaderas de cemento, causando pánico entre la muchedumbre congregada a corta distancia de los restos del avión.

Cifra de muertos

A 23 subió el número de muertos en la catástrofe aérea del sábado último. El panorama en el lugar del fatídico suceso era de llanto y dolor, sobre todo entre las personas que perdieron a sus familiares y que no pudieron fácilmente identificarlos.

También se reportaban cinco personas desaparecidas. En el transcurso del domingo 6 arribaron a nuestro país tres expertos en accidentes aéreos de la aviación norteamericana. También llegaron tres personeros de una compañía aseguradora estadounidense con tal de iniciar las investigaciones correspondientes para cubrir los daños causados.

*Con información de ediciones 12300 y 12301

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.