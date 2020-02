5 Momentos que podrían hacer historia en los Premios Óscar 2020

Hollywood se dice listo para una entrega más del Óscar. El próximo 9 de febrero el Teatro Dolby reunirá a las figuras más importantes de la industria cinematográfica, por lo que, como en otros años, se esperan momentos únicos y especiales que se queden grabados en la historia de la premiación.

Con base en la experiencia de años anteriores, la ceremonia del Oscar este año podría traernos momentos memorables. Aunque nada está escrito, lo cierto es que estos premios se convierten en una gran fiesta donde todo puede suceder.

A continuación hemos reunido algunos de los momentos que podrían marcar la ceremonia 92. No te pierdas ningún detalle y prepárate para apoyar a tus favoritos.

1. Alfombra roja

Antes de la ceremonia, la alfombra roja del Óscar se roba las miradas de los espectadores. Cada año, desde que pisa el lienzo rojo algún famoso se da por inaugurado el evento. Es notable cómo cadenas televisivas preparan programas especiales a la espera de los famosos para así conocer quiénes serán los y las mejores vestidas de la gala, descubrir el color de la temporada, quién porta las joyas más extravagantes y, por qué no, los mensajes expresados a través de sus conjuntos.

2. Presentaciones musicales

No todo es cine en el Óscar. Cada año reconocidos músicos se hacen presentes en el escenario del Teatro Dolby para amenizar con su talento la premiación. El gran momento musical se espera sea la aparición de Elton John, quien junto a Randy Newman, Idina Menzel, Cynthia Erivo y Chrissy Metz cantarán las letras de las nominadas a Mejor Canción Original. No obstante, este año la Academia también ha invitado a músicos como Billie Eilish y Janelle Monáe, que tendrán una participación especial y aún desconocida hasta el momento.

3. Presentadores, ganadores y discursos

Por segundo año consecutivo la ceremonia no contará con un presentador oficial, serán varios artistas y personalidades de la industria quien presenten las categorías.

Como se anunció con anterioridad, este año la Academia consideró de nueva cuenta no tener un presentador oficial, así que poco a poco fue revelando a los representantes de la industria que presentarán algunas de las categorías de la premiación, así como sus ganadores.

Millones de personas sintonizan la transmisión, por lo que las figuras aprovechan la exposición para mostrar alguna postura en sus intervenciones. Algunos favoritos que han ganado importantes premios en la temporada de premios han expuesto su postura en torno a temas como la equidad en la industria, el cambio climático o simplemente han ofrecido discursos conmovedores hasta las lágrimas. Este año no será la excepción. ¿Quién crees se lleve la noche con el mejor discurso? Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Renée Zellweger o, por qué no, alguno de los presentadores, como Natalie Portman, Salma Hayek, Spike Lee o Penelope Cruz, por mencionar algunos.

4. ¿Logro mexicano?

Aunque este año no hay ninguna producción mexicana nominada al Óscar, eso no significa que el talento nacional no esté presente. Algunos mexicanos compiten para llevarse el premio, tal es el caso de Rodrigo Prieto, Mayes Rubeo y Gastón Pavlovich.

El primero en la categoría a Mejor Cinematografía, mientras que Rubeo en la de Mejor Diseño de Vestuario, y Pavlovich dentro de los productores de The irishman. Aunque tienen una reñida competencia no se descarta que puedan lograr el reconocimiento de la Academia por su excelente trabajo.

5. Parasite ¿El ganador absoluto?

El cierre de la noche se deja para conocer el ganador a Mejor Película. Este año podría suceder lo que nunca en la historia del Óscar, por lo que tendremos que llegar hasta el final para descubrir si Parasite logra hacer historia.

La película de Corea del Sur sorprendió a muchos al formar parte de las categorías generales incluyendo mejor película. La cinta de Bong Joon-ho tiene altas posibilidades no solo de llevarse el Óscar a mejor película extranjera categoría en la cual es favorita, sino también de obtener este premio, lo que la convertiría en la primera cinta extranjera en ganar ambas categorías e imponerse ante las producciones estadounidenses. Un hecho que no es descabellado y que podría ocurrir el próximo domingo.

* En alianza con Forbes artículo de Ángel García.

