7 series y documentales que abordan la violencia de género

La serie "Inconcebible" fue estrenada en 2019 en Netflix. La historia se narra en ocho capítulos. (Foto Prensa Libre. Netflix).

ONU Mujeres explica que la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas debido a su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se usa principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia.

Además, indica que, si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y niños también pueden sufrirla. “En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad/feminidad o a las normas de género”, agrega.

Debido a que alrededor del mundo se ven a diario muchos casos de violencia de género, en diferentes ámbitos, cada vez más las diferentes plataformas de streaming han optado por crear contenido que genere diálogo sobre este tema.

Estos son algunos de los títulos actuales que abordan esta temática e invitan a la reflexión:

Transparent

La serie, disponible en Amazon Prime, gira en torno a una familia de Los Ángeles, integrada por tres hermanos: Josh es un productor musical, Sarah es un ama de casa que se replantea su sexualidad, y Ali es una mujer que no tiene trabajo ni metas en su vida por culpa de sus complejos.

Marcia es una profesora de la universidad a punto de jubilarse que decidió hacer el tránsito para ser mujer, luego de que toda su vida ha fingido ser un hombre. La producción narra los desafíos a los que se enfrenta alguien en este proceso y con una edad avanzada.

Las tres muertes de Marisela Escobedo

Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años, fue asesinada por su novio en Ciudad Juárez, México. Su madre, Marisela Escobedo, inició una cruzada para lograr la captura y el juicio del homicida de su hija. La producción muestra cómo a lo largo de su lucha, Marisela se enfrenta a organizaciones criminales y funcionarios corruptos, arriesgando su vida mientras expone las fallas del sistema de justicia de ese país.

El largometraje, dirigido por Carlos Pérez-Osorio, cuenta con los testimonios de los hermanos de Ruby, mientras que los de Marisela están solo en material de archivo porque fue asesinada en diciembre del 2010, mientras exigía justicia frente al Palacio de Gobierno. Disponible en Netflix.

La Rebelión de las Chicas Buenas

En 1969, mientras la revolución cultural arrasaba el mundo, las redacciones de los medios de comunicación se negaban a cambiar. Good Girls Revolt sigue a un grupo de investigadoras que piden ser tratadas justamente. Su revolucionaria petición provoca cambios convulsivos y complica matrimonios, carreras, vidas sexuales y románticas y varias amistades. Disponible en Amazon Prime.

Inconcebible

Esta serie, de una temporada, describe la historia de Marie Adler, de 18 años, quien fue violada por un desconocido. Luego de realizar la denuncia recibe un trato poco empático por parte de las autoridades y su círculo social cercano, debido a que para ellos no hay suficientes pruebas de lo relatado por la joven, por lo que la orillan a decir que todo fue mentira.

Sin embargo, años más tarde, dos mujeres empiezan a investigar una serie de ataques similares que podrían darle la razón a Adler. La producción está inspirada en el artículo An Unbelievable story of rape publicado en The Marshall Project. Disponible en Netflix.

La Jauría

La serie, de producción chilena, cuenta el caso de Blanca Ibarra, una estudiante de una escuela católica que denuncia el acoso que reciben varias alumnas por parte de un profesor, y que luego desaparece sin dejar rastro. Luego se hace viral un vídeo en Internet en donde se muestra que fue víctima de violación por cuatro hombres. De esta forma sus familiares, amigos y autoridades del centro educativo comienzan a buscarla.

Las comisarias y subcomisarias a cargo del caso descubren que los violadores no actuaban en solitario, sino que obedecen a un juego en línea que propone formar una jauría y “demostrar a las mujeres la verdadera naturaleza del hombre: violenta y dominante”. Disponible en Amazon Prime.

Audrie y Daisy

“En este documental desgarrador, dos adolescentes son víctimas de un cruel ciberacoso después de que sale a la luz que los ataques sexuales que sufrieron fueron grabados”, describe Netflix.

El documental de más de una hora narra el caso de Audrie Pott, quien fue violada por varios adolescentes quienes le pintaron en el cuerpo varios mensajes humillantes. Luego, el vídeo fue compartido entre sus compañeros de clase. El segundo caso cuenta la historia de Daisy Coleman, quien fue a una fiesta con una amiga y fueron abusadas sexualmente. Al denunciar ante las autoridades fueron acusadas de mentir.

Buenos días, Verônica

En ocho episodios, la serie brasileña expone el trabajo de Verónica Torres en una comisaría de São Paulo. Aunque tenía instrucciones de no involucrarse directamente en los casos, le es imposible cuando presencia un suicidio.

Durante la investigación conoce a una pareja que acaba de sufrir un aborto. Aunque el esposo declara que eso no los ha afectado como matrimonio, Torres descubre que él no deja que su esposa se comunique con su familia, le controla los gastos y reclama el hecho de no poder ser madre. Sin embargo, el hombre es un psicópata que ataca a jóvenes desprevenidas.