90’s Pop Tour El Antro: El concierto que llenará de nostalgia a los guatemaltecos

El 90’s Pop Tour es un concierto que ha acaparado la atención en México y Latinoamérica debido a que celebra la nostalgia de la música pop en español de la década de 1990.

Se ha caracterizado por ser uno de los espectáculos en directo que reúne a varios artistas y grupos emblemáticos de esa década, para interpretar sus éxitos.

El cantante y actor mexicano Ari Borovoy ofreció recientemente una entrevista con Prensa Libre y reveló detalles de El Antro, la nueva etapa de la gira con la que visitarán Guatemala.

“Todos los que formamos parte de este proyecto estamos emocionados porque, afortunadamente el 24 de marzo cumplimos nueve años del 90’s Pop Tour y quisimos hacer algo diferente”, dijo Borovoy.

“Sabemos que no hay giras que duren nueve años tan fácilmente. Por eso quisimos cambiar un poquito la forma de presentar nuestra música y ya que es tan querida por esta generación noventera, hemos variado el show para que así la gente nos pueda recordar con más cariño”, agregó.

De acuerdo con Ari, el espectáculo que predominará en Guatemala se denomina El Antro, debido a que convierten el recinto en un antro gigante que simula la década de 1990. Además, simulan una pista de baile que complementan con efectos visuales retro, luces de neón y motivan a compartir y celebrar como se disfrutó en las discotecas de esa década.

Quiénes participan

JNS

Kabah

Ari

Ericka

Kalimba

M'balia

Magneto

Erik Rubín

Mercurio

The Sacados

Caló

SBS

Djs Le Twins

“Quisimos hacer algo diferente en esta ocasión y el espectáculo lo llevamos justo a como sonaba en los antros de la época noventera, por eso invitamos a Djs para que mezclaran en vivo, a bailarines y bailarinas que hacen que esta fiesta esté prendidísima y recuerde esos tiempos de salir de antro, salir de fiesta o salir de rumba, como le llaman en otros países”, explicó Borovoy.

El repertorio

De acuerdo con Ari, 90’s Pop Tour El Antro es una máquina del tiempo musical que incluirá éxitos en un espectáculo de aproximadamente tres horas.

“Escucharán canciones con las que recordarán esos tiempos donde éramos felices y no lo sabíamos o no lo valorábamos, sobre todo hoy que se escuchan tantas cosas y que están sucediendo tantas cosas en este mundo, se convierten en una caricia para para el corazón. Por eso, gran parte del éxito de nuestro espectáculo se convierte en un lugar donde se reconecta con esa época y nostalgia”, indicó Borovoy.

La invitación

El cantante mexicano insistió que 90’s Pop Tour El Antro será un escenario para que el público cante, baile y se sienta otra vez como en la década de 1990.

“Motivos hay muchos para asistir, desde ir a pasar casi tres horas de buena música, escuchar canciones con la que nos dimos nuestro primer beso, con la que nos rompieron el corazón y música para saltar, bailar, disfrutar y revivir momentos increíbles”, concluyó.

Fecha

El concierto de 90’s Pop Tour El Antro se llevará a cabo en Guatemala el viernes 10 de abril.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de Guatemala.

Precios y localidades

Mesas Platinum – Q690+Q140 (Service fee)

Mesas Black – Q890+Q180 (Service fee)

Mesas Amex – Q1,190+Q240 (Service fee)

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de ticketasa.gt

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