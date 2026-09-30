“¡A la camita!”: Muere a los 100 años Giuseppe “Peppino” Mazzullo, la voz original de Topo Gigio

Escenario

“¡A la camita!”: Muere a los 100 años Giuseppe “Peppino” Mazzullo, la voz original de Topo Gigio

El actor italiano prestó su voz a Topo Gigio durante 45 años y acompañó al personaje en su trayectoria por la televisión, la música y los espectáculos.

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“¡A la camita!”: Muere a los 100 años Giuseppe “Peppino” Mazzullo, la voz original de Topo Gigio

Peppino Mazzullo prestó su voz a Topo Gigio durante 45 años. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

Después de 45 años de prestarle su voz a Topo Gigio, el actor de doblaje italiano Giuseppe “Peppino” Mazzullo falleció este miércoles 30 de septiembre del 2026 en su casa de Sicilia, Italia.

El artista había cumplido 100 años el pasado 6 de junio y, casi cuatro meses después de la celebración, se conoció la noticia de su muerte.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, Mazzullo falleció por causas naturales en su residencia en Santo Stefano di Briga, una localidad de Messina, Sicilia, donde también nació.

Giuseppe Mazzullo, conocido artísticamente como “Peppino”, nació el 6 de junio de 1926. Estudió en la Academia de Arte Cinematográfico de Roma y en la Academia de Arte Dramático de Milán entre 1947 y 1950. A partir de entonces comenzó a construir una larga trayectoria como actor de teatro y televisión.

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En 1961 comenzó a interpretar a Topo Gigio, un personaje infantil creado en 1958 por la titiritera Maria Perego como protagonista de un programa de televisión de marionetas.

Con un tono inocente, romántico, afectuoso y humorístico, dio vida al pequeño ratón que, con el paso de los años, ganó fama mundial y llegó a discos de canciones infantiles y espectáculos que acompañaron a varias generaciones.

Entre las frases de Topo Gigio destacan:

  • “¡A la camita, a la camita!”
  • “Un besito de buenas noches”
  • “¡Lo dije yo primero, lo dije yo primero!”
  • “¡Ah, qué sueño!”

Mazzullo interpretó al personaje infantil desde 1961 hasta el 2006, cuando anunció su retiro. Sin embargo, su trayectoria quedó íntimamente ligada a Topo Gigio.

En una entrevista que brindó con motivo de su centenario, Mazzullo dijo que le gustaba definirse como “creador de voces”, más que como actor de doblaje o imitador, según publicó el periódico argentino Clarín.

El 25 de enero del 2026 también falleció Gabriel Garzón, actor de doblaje mexicano que hacía la voz de Topo Gigio en español.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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ARCHIVADO EN:

Doblaje Muerte de actor Obituario 2026 Topo Gigio 
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